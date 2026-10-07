教育臻善｜藏修息遊　潤澤生命—藏修軒讓中華文化活起來

文：荃灣公立何傳耀紀念中學劉瑞儀校長

我校本學年成立中華文化室「藏修軒」。「藏修息遊」是本校中文校歌其中一句，出自《禮記·學記》：「君子之於學也，藏焉，修焉，息焉，遊焉。」藏修軒既是學生中華文化課的教室，也是一處君子認真學習和鑽研學問的地方。我們相信，中華文化教育不應只是背誦知識，而是在輕鬆愉快的氛圍中，讓學生親近中華文化，從體驗中感受傳統智慧的溫度。



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課程設計圍繞四大方向：立根中華、欣賞傳承、連通古今、滋養身心。（作者提供）

教學模式結合理論講授、活動體驗和實地考察。每個課題結束前，學生填寫自評表，反思所學。課程設計圍繞四大方向：立根中華、欣賞傳承、連通古今、滋養身心。學生從「天人合一、和而不同、修身立德」的核心精神中，增強國民身份認同；從傳統技藝與習俗背後的人文關懷與美學，建立文化自信；並反思文化與現代生活的連結，以開放視野承傳創新；同時促進精神健康與身心平衡，以更從容的態度面對成長與生活。

這些體驗，讓中華文化不再是遙遠的舊學問，而是可觸、可感、可創造的生活智慧。（作者提供）

二十四節課，是一次由身到心、由古到今的文化旅程。學生在靜觀與總結單元中，透過呼吸練習、身體掃描和編織吉祥結，體會「靜以修身」；在節氣、五行與養生單元，以配對遊戲、藥材展示和製作節氣養生茶，明白「順應自然」；在紮染、書法、國畫、漢服、篆刻等單元，親手染布、執筆、刻印、試穿漢服，感受「心正筆正」、「衣冠載禮」、「方寸見天地」的講究。課堂不止於課堂講授，學生還可體驗搓湯圓、煮湯圓，品嘗「團圓即美」；到天后廟與三棟屋實地考察，觀察建築、神像、祠堂，認識民間信仰與宗族文化；再以七巧板、魯班鎖和榫卯原理，在傳統遊戲中寓教於樂。這些體驗，讓中華文化不再是遙遠的舊學問，而是可觸、可感、可創造的生活智慧。

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學校敢於發展校本課程，因為我們相信，每個學生都有獨特潛能，需要多元土壤才能茁壯。除中華文化課程外，本校同時發展校本生物科技、英語藝術、普通話、STEAM、生命教育等課程，形成一個既重視科學創新、語文藝術、科技素養、生命價值，也重視文化根脈的課程生態。中華文化課程訓練觀察、表達、審美、協作與反思；生物科技與STEAM啟發探究與解難；英語藝術與普通話拓展語文與創意；生命教育則引導學生認識自己、關懷他人。這些能力互相交織，正是學生迎接未來所需的文化自信、創新思維、跨領域視野與身心韌性。

我們期望，學生在校本課程土壤紮下文化根脈，帶著中華兒女的驕傲與從容走向世界，在傳承中創新，在創新中不忘本。（作者提供）

「藏焉，修焉，息焉，遊焉」是學習，也是成長的節奏。藏修軒不只是一間教室，更是一扇門，讓學生走進中華文化，也讓中華文化走進現代生活。我們期望，學生在校本課程土壤紮下文化根脈，帶著中華兒女的驕傲與從容走向世界，在傳承中創新，在創新中不忘本。本校將繼續敢於嘗試、用心經營校本課程，為學生搭建更寬廣的舞臺，讓潛能得以展現，讓自我得以裝備，迎向未來。

荃灣公立何傳耀紀念中學劉瑞儀校長。（作者提供）

作者：荃灣公立何傳耀紀念中學劉瑞儀校長

於香港大學主修生物，並以研究海洋生物為題在香港大學取得哲學博士學位，熱愛教育工作，尤其是推動科學教育，深信每位學生皆是獨一無二，致力啟發學生潛能。



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