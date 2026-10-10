校長筆記｜小一不設紙筆考試、無家課　將教育焦點轉向學生為本

文：新會商會學校胡立峰校長

本校正推行三項與學習安排、評估方式及英文課程相關的重點政策，分別是「有功課、無家課」、一年級全年以進展性評估代替考試，以及一年級英文課程滲入劍橋英語國際認可考試元素。以下詳細說明政策背後的教學理念和實施細節。



禮堂AI運動驛站把體育與科技結合，為學生帶來嶄新的運動體驗。學生可以使用電競單車進行虛擬騎行和競速，也可參與AI體測、體感遊戲、AI跳繩和心率監測等活動。（作者提供）

一、「有功課、無家課」

「有功課、無家課」並不是指學生不用做功課，而是指所有核心功課和課堂練習，均在校內完成；學生放學後不需要把核心功課帶回家，回到家裏，就有「無家課」的空間。

我們觀察到，過去不少學生放學後仍需花大量時間抄寫、背誦和完成機械式練習，結果犧牲了休息、運動、閱讀和親子相處的時間，孩子疲倦、家長焦慮，親子時間變成「功課戰場」。對一年級學生而言，他們剛從幼稚園過渡到小學，最需要的是建立學習習慣、培養好奇心和安全感，而不是被大量家課壓得喘不過氣。因此，本校每天放學前安排功課輔導時段，由老師和教學助理在課室內指導學生完成核心功課。能力稍遜的學生可以得到即時支援，能力較強的學生則可進行延伸任務，真正做到「課堂內照顧學習差異」。

科探室以模擬飛行作為核心，讓學生一嘗「小小機師」的滋味。學生可以操作模擬飛行器，練習起飛、降落、轉向和穩定飛行，也可以扮演機長、副機長，進行航線規劃、天氣判斷和緊急應變等任務。（作者提供）

那麼，哪些功課屬於「核心」？哪些屬於「非核心」？本校的定義是：與當天課堂學習目標直接相關、需要老師指導或回饋、用於診斷學習難點的練習，屬於核心功課，必須在校內完成，包括中、英、數等基礎學科的關鍵練習、課堂任務、作業、解題步驟等。至於閱讀圖書、資料搜集、親子閱讀、錄音、拍攝短片、網上自學、觀察記錄等，則列為「非核心功課」。這些活動以「有獎勵、無懲罰」為原則，學生完成後可獲積分或小禮物；未能完成者，不會被責備，也不會扣分，因為我們相信，學習動機應該來自興趣和成功感，而不是恐懼和懲罰。

在教師層面，本校安排教師共同備課時間，讓老師重新檢視課業設計，減少重複抄寫，增加應用、討論和動手做的元素。核心功課的安排，是把「教、練、評」放在同一學習循環。非核心功課要做到「零壓力」，關鍵是自願參與、不計分、不比較，老師的角色是提升學生的興趣，而不是增加負擔。當孩子感到自主，學習才會持久；當家長感到輕鬆，親子關係才會改善。我們也參考了教育局《小學教育課程指引》中「質重於量」的原則，確保功課政策是課程設計的一部分。我們計劃將「有功課、無家課」逐步擴展至二年級，讓學生有更多自主學習和休息的空間。

交通安全室則透過模擬駕駛和情境體驗，讓學生從行人、乘客和駕車者的角度認識道路安全。學生可以進行模擬駕駛和VR過路情境。這些活動重點不在訓練真實駕駛，而在於建立風險判斷、專注力和責任感。（作者提供）

學生學習速度不同，所以核心功課必須分層。每份任務設「基本完成」和「挑戰延伸」兩部分，快完成的學生可做進階題；進度較慢的學生則獲較少題目、較多提示、圖像化步驟或一對一支援。若長期落後，會啟動個別學習計劃，與家長商討調適，例如減少抄寫、改用口頭回答、延長期限或抽離輔導。

二、一年級全年以進展性評估代替考試

由本學年起，一年級全年不設任何紙筆考試，全面以進展性評估記錄學生階段性的學習表現，改變一貫的評估方式。

傳統考試往往在學期末進行，目的在於排名和篩選。進展性評估的目的是為了讓教師了解學生的學習過程，而不是給學生一個分數。因此，本校採用多元評估方式，包括課堂觀察、動手實作、口頭報告、小組專題、角色扮演和學習檔案等。

科學室則是讓學生親手做實驗、親眼見證科學現象的地方。學生可以使用顯微鏡觀察微小世界，連接簡單電路，進行酸鹼測試等活動。更重要的是，學生會經歷提出假設、控制變因、觀察記錄、數據分析和結論分享的探究過程，從中培養好奇心、求真精神和實驗安全意識。（作者提供）

家長方面，我們在每個進展性評估完成後派發給家長簽署，讓家長適時了解子女於不同科目於每個學習課題上的掌握程度。

教育局《小學教育課程指引》建議小一上學期以多元化評估代替測驗和考試，本校更進一步，將此原則延伸至全年。我們相信，取消考試不等於取消要求，而是把焦點從分數轉向成長，讓學生在愉快輕鬆的環境下建立學習信心。

三、一年級英文課程滲入劍橋英語國際認可考試元素

由本學年起，一年級英文課程在原有校本基礎上，滲入劍橋英語國際認可考試（Cambridge English YLE）的學習元素。我們期望藉着劍橋YLE的課程框架，讓英文教學有一個國際認可的能力參照。

劍橋YLE分為Starters、Movers、Flyers三個級別，其設計以趣味性和實用性為核心，涵蓋聆聽、說話、閱讀和寫作四大能力。本校一年級課程主要參考Starters的框架，將能力目標融入日常課堂活動，例如透過繪本共讀培養閱讀理解，透過拼字遊戲和簡單寫作任務建立書寫基礎。學生在遊戲和互動中學習，讓他們的語言能力在不知不覺中對應了國際標準。

本校在課程設計上刻意保持彈性。老師會根據學生的實際需要調整教學內容和進度，不會為了追趕考試進度而犧牲學習趣味。我們希望學生學英文，是因為喜歡閱讀、喜歡溝通、喜歡探索世界。

禮堂AI運動驛站把體育與科技結合，為學生帶來嶄新的運動體驗。學生可以使用電競單車進行虛擬騎行和競速，也可參與AI體測、體感遊戲、AI跳繩和心率監測等活動。（作者提供）

結語：三項政策 一個共同邏輯

總結而言，這三項政策看似獨立，其實共享一個核心邏輯：將教育焦點從「標準對標」轉向「學生為本」。「有功課、無家課」關注學習的空間與時間分配；取消一年級考試關注評估的本質與目的；劍橋元素的融入關注課程的參照標準與趣味性。三項政策都在表達我們期望學生有健康的學習習慣、真實的學習動機，以及被看見、被理解的成長過程。

教育改革從來不易，但我們願意與家長、教師和社會各界共同努力，讓每個孩子都能在適合自己的節奏中，找到學習的樂趣和自信。

（編按：文章標題由編輯另擬）

