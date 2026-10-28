校長筆記｜家校共育：家長與老師並肩共奔，攜手引領學校走向卓越

文：保良局姚連生中學温家輝校長

在許多教育傳統中，學校的「家長教師會」（PTA）往往被視為義工隊伍，或是協助舉辦校慶、派發物資的後勤角色。但在保良局姚連生中學近年迅速邁進的學校發展歷程中，我們團隊堅信：「家長，不是教育過程的旁觀者，而是我們共育最核心的夥伴。」



今天的教育前線面對著多少變革與挑戰。老師們每天要面對課堂教學、課程發展、學生培育與繁重的行政工作，時間與精力常常被推至極限；而另一邊廂，家長在面對社會轉型、升學壓力與親子溝通時，心裡也往往充滿焦慮與迷惘。因此，我們選擇了結合家教會的力量，深度商討學校的發展，為學生的學業和品行發展並肩同行。



在姚連生中學，家長不是教育過程的旁觀者，而是我們共育最核心的夥伴。（作者提供）

在姚連生中學，成熟的PTA，成為家長尋找支持、互相傾訴的「聚腳地」（作者提供）

育人先育己：多元課程與親子同樂

教育從來不是單向的教導，而是彼此成長的歷程。為了支援家長面對教養上的難題，我們與家教會攜手開辦了許多多元化的「星級家長課程」與親子工作坊。

育人先育己：全年均有「星級家長課程」，教授家長陪伴和教養子女的專業知識（作者提供）

從情緒管理、青少年心理學，到輕鬆的手作藝術與親子體驗，我們希望校園不僅是學生學習的地方，也能成為家長尋找支持、互相傾訴的「聚腳地」。當家長自身的親子知識、教養技巧得到提升，家庭的溫暖便自然能轉化為學生最堅實的後盾，讓學生都能提升學業成績和發展個人潛力。

育人先育己：全年均有「星級家長課程」，教授家長陪伴和教養子女的專業知識（作者提供）

跑道上的汗水：打破角色邊界的「家長跑步隊」

在眾多家校合作項目中，最讓我動容的，莫過於學校近年成立的「姚中家長跑步隊」。

保良局姚連生中學家教會推動「荃葵青親子跑步訓練班」，每星期的一節課內與區內家長和子女一同寓育兒於跑步。（作者提供）

在清晨的陽光下或傍晚的操場上，你會看到一個有趣的畫面：平時嚴肅的老師、忙碌的家長，穿上相同的運動服與跑鞋，並肩馳騁在跑道上。大家沒有了「校長」、「老師」或「家長」的身份包袱，只有互相加油打氣的呼喊，以及大汗淋漓後的相視一笑。

「姚中家長跑步隊」每星期由校長、家長和老師一同在清晨或岶晚上集跑（作者提供）

這支跑步隊建立的，早已超出了強身健體的範疇。在一次又一次的鍛鍊中，老師更深入地理解了家長的辛勞，家長也體會到教職人員的熱誠。這種在跑道上建立起來的真摯情誼，讓家校溝通不再局限於嚴肅的家長會，而是融入了日常生活中的信任與默契。

家長與老師在集跑之間，建立互信和向心力，一同為學生學習和成長尋求最好的方向（作者提供）

建立雙向信任，才是真誠合作的開始

家校合作的成功關鍵在於「建立健康的雙向信任」。在姚連生中學，家教會不僅是活動的協力者，更是學校行政、學與教以及學生培育運作上的「鏡子」與「諮詢者」。家長代表以客觀、建設性的視角，定期給予我們寶貴的意見。

在姚連生中學，家教會不僅是活動的協力者，更是學校行政、學與教以及學生培育運作上的「鏡子」與「諮詢者」（作者提供）

從學生的課業負擔、校園飲食，到整體學校發展的小點子，家長們提出的直言與建議，非但沒有成為阻力，反而促使校方在制定政策時能更貼地、更周全。當學校願意坦誠相對，家長也看見了校方對持續提升教學質素的決心，這種「良性互動」逐漸轉化為推動學校進步不可或缺的核心動力。

家校溝通不再局限於嚴肅的家長會，而是融入了日常生活中的信任與默契（作者提供）

教育是一場隊友之間的接力賽

教育，從來不是學校的獨角戲，而是一場老師與家長緊密合作的接力賽。感謝保良局姚連生中學家教會一直以來的無私奉獻、坦誠包容與堅定同行。未來，我們將繼續手牽手、同心同路，為每一位姚連生學子築起最溫暖、最堅固的成長堡壘。

教育從來不是學校的獨角戲，而是一場老師與家長緊密合作的接力賽。（作者提供）

作者簡介：

保良局姚連生中學温家輝校長



中學校長、教育碩士、文學碩士。國際青少年創科教育協會榮譽會長及大賽顧問、品德教育傑出教學獎。温校長本著「全人教育」的理念，推動價值教育，鼓勵發揮潛才和創意。讓校園實踐關愛、增值及追求卓越，發揮年青人的真善美。

