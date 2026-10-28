校園天地｜全港首創腦科學：屯門台山商會學校讓「專注力」被看見

在台山商會學校的「最強大腦培訓基地」，孩子們看著剛爆出來的爆谷，興奮地分享著自己的戰利品。

作為全港首間引進腦電科技（Brain-Computer Interface, BCI）教學應用的學校，校方將抽象的「專注力」轉化為看得見的遊戲畫面—賽車的速度、恐龍的步伐，甚至是盛開的花朵。當孩子親眼看見專注與放鬆能直接掌控遊戲變化，現場驚呼聲連連。



企業與學術界合作 推進創科教育

政府大力推動創科教育，正是學校發展的重要契機。是次項目由學校的AI創科發展組主導，並與科技公司深度合作，獲取專業的技術支援，將腦科學、情緒調節與創科教育結合。相關的先進技術已成功應用於全國逾千所學校及深圳科學技術館，品質與安全性深受肯定。

資訊科技教育領袖協會（AiTLE）主席黃健威先生親臨現場觀摩後，亦給予高度肯定，認為透過安全有趣的互動科技，能有效幫助學生認識自我、提升學習效果。

合作儀式，項目將為學界帶來新的科技體驗。（台山商會學校提供）

戴上腦電裝備 孩子在遊戲中摸索「專注」與「放鬆」

在「意念爆谷機」體驗中，學生需要集中精神。隨著專注力數值提升，爆谷機便會開始運作。為了吃到自己「專注力製作」的爆谷，孩子們全神貫注。除了訓練專注，學會放鬆同樣重要。「水舞間」體驗要求孩子靜下心來，透明罩內的水柱與燈光才會隨著平穩的心情緩緩升起，讓孩子體會到情緒管理的作用。

專注能量爆谷站，孩子越專注，便能品嘗到美味的爆谷。（台山商會學校提供）

水母間，主要集中精神，便能看到水柱的力量。（台山商會學校提供）

客觀數據輔助 重新理解孩子學習狀態

透過系統生成的《兒童大腦專注力分析初步報告》，老師及家長能以客觀數據掌握孩子的專注軌跡。家長分享：「以前總是習慣說『坐好、不要分心』，今天親眼看到孩子如何在遊戲裡自己調整狀態，才明白原來專注力是可以透過趣味練習逐步建立的。」

校方亦強調，科技設備與分析報告的目的絕非打分數或貼標籤，而是協助家長與教師更深入了解孩子的特質，進而找到適合他們的學習節奏。

家長也驚嘆能看見孩子的專注力。（台山商會學校提供）

科技與教育結合的溫度

當創科設備走進校園，科技不再是冰冷的機器，而是成為孩子探索內心的橋樑。這項體驗不僅讓學生在樂趣中習得專注與放鬆，更為校園創科教育注入了關注心理健康的全新視野，讓科技與教育的融合更顯溫度。

機械恐龍，孩子們運用了最強專注力，控制恐龍向前行。（台山商會學校提供）

神奇意念開花，孩子的專注力開花，學習效果也會隨之提升。（台山商會學校提供）

專注夾公仔機，不用動手，只需要動用孩子的專注力。（台山商會學校提供）

意念狂飆賽車，孩子運用專注力，賽車便越快。（台山商會學校提供）

（內容由台山商會學校提供）

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