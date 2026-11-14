北角循道學校校工成叔走過半生浮華　化身多啦A夢為師生解憂送暖

撰文：林澤鋒
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清晨時分，北角循道學校的校舍門口，總會準時出現一個穿著淺藍工友上衣、頂著一頭灰白短髮的活力身影。他是全校無人不曉的校工「成叔」。每逢返學放學，他總是挺直腰板站在校門前，臉上掛著標誌性的大大笑容，活力充沛地向每一位睡眼惺忪的小朋友高呼「Good Morning、 Hi」，放學又逐一揮手「 Goodbye」。

看到有低年級小朋友在校門前鬧情緒、依賴父母流淚不肯入校，成叔從不大聲喝斥，而是彎下雙膝、整個人「踎低身」，把自己的視線降至與孩子的眼睛相同水平，邊笑著輕撫孩子的頭，一邊溫柔接過沉甸甸的書包，牽著他們的小手一步一步走進班房。如陽光般溫暖的成叔，曾走過半生浮華，在低潮時期曾靠聽《多啦A夢》主題曲打消負面念頭，格外珍惜「開心」時刻，使他願化身「多啦A夢」守護全校師生。

標誌笑容常掛臉上　小息被孩子包圍的「大頑童」

走進課室與操場，只要成叔停下腳步，身邊總會迅速圍上一群小學生，爭相拉著他的衣角大叫：「成叔，出嚟同我哋玩啦！」成叔這時總會咧嘴大笑，像個大頑童般抓抓頭幽默回應：「哎呀，我要做功課（校務）啊，整緊嘢，唔玩得住！」逗得孩子們咯咯大笑。

成叔一停下腳步，身邊總圍滿熱情孩子。（湯致遠攝）

歡樂的對話背後，滿溢著成叔對孩子隨時隨地的細心呵護。在小息或午膳的走廊上，成叔的眼神總是帶著雷達般的專注：看見低年級生搬不動重物，他笑瞇瞇上前代勞；希柔同學在體育堂跌倒受傷、父親未及到校接回，成叔遠遠看見便神色緊張地跑過來，一邊細心安撫「有無事啊」，一邊守在身旁陪她說話直到家長趕至。

子洋同學在操場跌傷腳，成叔亦是第一時間把他攙扶到醫療室；樂恩同學更難忘放學等校車時，成叔就算再忙，也總會抽空站在她身邊聊天陪伴。

冷氣壞了、窗簾被狂風吹掉，他隨傳隨到極速修好；學生在課室嘔吐不適，他也二話不說拿起拖把迅速抹乾淨，雙手彷彿永遠有變不完的魔法。

子洋（右二）與希柔（左一）同學憶述，曾分別在操場及體育堂跌倒受傷，成叔第一時間跑過來扶進醫療室、溫柔查問「有無事」。（湯致遠攝）

百寶袋掏糖出題考學生　「動腦筋換糖」打破隔膜種友誼

在孩子心目中，成叔最厲害的法寶，莫過於他那個深不可測的「百寶袋」。樂恩同學興奮形容，成叔最厲害的法寶就是「糖果」；逸芊亦笑不攏嘴：「每一次見到佢，佢都可以喺個袋度變好多粒糖出嚟，我都好想知佢邊度有時間塞返入去！」

法寶背後藏著成叔的一番育人苦心。「我每次出嚟個袋都會備有糖或朱古力，但我唔會直接畀佢哋嘅。」成叔笑瞇瞇解釋，他常即興出生活謎語或速算題考學生，學生們爭相舉手搶答，走廊瞬間變成歡樂競答場。

北角循道學校校工「成叔」在許多師生心中，是校園裡無所不能的守護者——「多啦A夢」。（湯致遠攝）
圓又圓，落雨嘅時候滿街都會見到，猜一個日常用品！
成叔謎題
你看着他笑，他也會笑，你哭他也會哭，猜日常用品！
成叔謎題

成叔堅持要孩子動腦筋才給糖，全因他希望孩子自小領悟一個道理：「想得到自己想要嘅嘢，要靠自己嘅知識同努力去換取。」 更難得的是，熱烈的猜謎往往引來不同班級圍觀，「平時唔同班、唔同級嘅同學本來唔識，一齊猜謎就會互相討論，衝破咗人與人之間嘅隔膜，自然做到朋友。」

成叔堅持要孩子動腦筋才給糖。（湯致遠攝）

成叔用一顆小糖果，悄悄在孩子心中種下知識與社交的種子。希柔同學坦言：「如果有一日成叔請假，學校會少咗好多歡笑聲。」茂驌亦說：「操場少咗個夥伴，我哋就唔知搵邊個傾偈。」

平時唔同班、唔同級嘅同學本來唔識，一齊猜謎就會互相討論，衝破咗人與人之間嘅隔膜，自然做到朋友。
成叔
同學們不約而同齊聲高呼：「多謝成叔！」（湯致遠攝）
每天站在校門前，成叔親切向孩子揮手道早。（湯致遠攝）

父母遲接放學無人錫？　講故事分散學生不安情緒

成叔的百寶袋與神奇解難能力，讓全校學生都親切稱呼他為「多啦A夢」。談起這個綽號的由來，成叔透露要追溯至約五年前。當時放學後，常有部分學童因父母忙於生計或塞車而遲來接送。眼見身邊同學逐一放學離校，留校的孩子往往顯得落寞甚至胡思亂想：「點解人哋爸爸媽媽到咗，我爸爸媽媽仲未嚟？係咪唔錫我？」

自幼喜愛《多啦A夢》的成叔看在眼裡十分心疼。為分散孩子的不安情緒，他日復一日蹲在校門前，聲情並茂地向留校生講述《多啦A夢》的故事，這個稱呼漸漸在孩子間傳開。「我好鍾意呢個稱呼，因為小朋友唔會再覺得我係陌生人。當有細路仔耷低頭唔開心、離群企埋一邊時，我化身多啦A夢走過去接觸佢哋，會容易好多好多。」

曾歷盡失意挫折　以《多啦A夢》主題曲打消負面念頭

這份對孩子孤單心靈的敏銳共情，源於成叔自身坎坷的成長印記。成叔坦言曾歷盡無數失意與挫折，加上早年經歷喪父之痛，在最灰暗迷茫、甚至一度萌生負面念頭之際，正是《多啦A夢》的主題曲將他從深淵中拉回來。他特別推介首句歌詞——「人人期望可達到，我的快樂比天高」，「嗰刻想做唔健康嘅事，音樂真係有舒緩作用，救返我自己。」

成叔勉勵學生失意時不妨聽聽這首歌，更期盼孩子長大後做個能幫人的人。「社會上如果人人咁 Cool（冷漠），真係好難搞！我主動笑多啲，就係想佢哋學識對人笑，第時出嚟社會做嘢都容易得多。」

成叔表示，「社會上如果人人咁Cool（冷漠）好難搞，我主動笑多啲，就係想佢哋學識對人笑。」

「貼錢打工」被笑傻？　成叔：大家開心就值得

成叔這份「主動向人笑、不願人冷漠」的溫暖，不僅傾注在學生身上，更融化整個教職員團隊。除了常年自費買糖果給學生，成叔更有一項堅持：每逢教職員生日，他總是自掏腰包買禮物送給壽星老師，甚至常在工餘準備各類小驚喜。

面對旁人善意笑問他是否「貼錢打工」，成叔爽朗地笑著揮手，說出一番充滿溫情的心底話：「喺我心目中，老師唔單止係同事，佢哋全部都係我嘅朋友！朋友生日送份小禮物表達心意，係我覺得應該做嘅事。」

成叔視教職員為朋友，亦會買生日小禮物送給壽星老師。（湯致遠攝）

成叔早已把這所校園視為自己的第二個家。在他看來，金錢上的微薄開支，遠不及見到整個學校大家庭開開心心的無價笑容，「大家開心，就完全值得，我從來無諗過將呢件事同錢掛鉤！」

大家開心，就完全值得，我從來無諗過將呢件事同錢掛鉤！
成叔視學校為第二個家
成叔認為在學校這個大家庭中，開心笑容是無價的。（湯致遠攝）

喪父之痛獲至親般關懷　張安兒老師落淚：當咗佢係半個爸爸

這份如家人般的真摯情誼，成為教職員最堅實的心靈後盾。英文科老師張安兒憶述，到校任教首年負責籌備學生學習成果展，因欠缺物資而極度徬徨；成叔得知後二話不說，在校舍雜物房翻出舊籃球架，更在活動前一星期默默搬到活動室門前。「佢知道你有需要，永遠為你行多一步。」張老師讚嘆，轉個彎總看見成叔忙碌支援的身影。

張老師讚嘆，成叔在校園無處不在，轉個彎總看見他的身影。（湯致遠攝）

被問到最想對成叔說甚麼心底話時，張老師眼眶泛紅，數度哽咽。原來去年其父親不幸離世，成叔得悉後第一時間上前慰問，甚至主動提出能否親自出席其父喪禮，更送上一個溫暖至極的深情擁抱，叮囑她要保重身體。

說到這，張老師忍不住落淚，坐在一旁的成叔隨即流露長輩般的疼惜眼神，默默遞上紙巾；張老師接過紙巾感觸道：「成叔就係咁好㗎喇……呢幾年建立咗深厚情誼，我當咗成叔係半個爸爸，喺呢段難捱日子真係填補咗我空洞嘅傷口。」

張老師憶念去年離世的父親時，一度感觸落淚，成叔默默遞上紙巾。（湯致遠攝）

這份如父般的關懷流淌在日常點滴。平時見張老師工作疲累，成叔總會關切詢問「先生今日有無接你放工」；每逢放學道別，成叔總是笑著揮手目送，「嗰種人與人之間嘅溫度，畀到好滿嘅安全感我。好似一個爸爸同你講：『你放心去闖啦，但無論幾時有需要，擰轉頭我一定喺度。』」

成叔這份溫暖，不僅傾注在學生身上，更融化整個教職員團隊。（湯致遠攝）

鄭家明校長：教育不分職位　十號風球落波見成叔默默當值

成叔看似平凡卻超越職責的言行，在鄭家明校長眼中，正是全校推行生命教育最生動的範本。鄭校長表示，學校致力營造「幸福校園（3P：Place 環境、Program 活動課程、People 人）」，工友在當中正是陪伴學生成長不可或缺的核心力量。「北循有句師生常掛在口邊的話——『我哋一齊就係最好』。呢個『我哋』，包含師生、家長，更深深包容了我們的工友職工。」

鄭校長強調，成叔用糖果、謎題與笑容拉近師生距離，實踐的正是純粹的「情感連結（Connection）」與「僕人領袖」精神。學校近年舉辦同工表揚活動，成叔獲得全校無數學生的自發提名投票，「呢個活動讓孩子學會：看見一個人，唔係睇佢嘅 Title（職位或頭銜）。世上沒有任何陪伴與付出是理所當然的，人哋對你好，要有感覺、識得感恩。」

鄭校長表示，透過表揚活動，學校引導學生明白「看見一個人唔係睇Title（職位）」。（湯致遠攝）

鄭校長更動容分享一段難忘回憶：某次十號風球改發八號風球後，因擔心校舍水浸影響學生翌日上課，他親自駕車回校巡視。本以為狂風暴雨下校舍空無一人，怎料轉角走廊赫然看見一個身影正冒雨奮力清理排水口——正是成叔。「無人叫佢返嚟，係成叔自己心繫學校，特登搭車返嚟巡查清理！」

他感嘆，這份不計回報的熱誠與擔當，正是對孩子最深刻的言傳身教，「一個幸福的校園從來不是單向索取，當大家願意彼此付出、陪伴與關心，這份幸福才是最真實的。」

鄭校長感嘆，成叔不計回報的擔當是最好的身教。（湯致遠攝）
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