扶輪中學迎新校長黃鳳鳴　新發展助基層生擴眼界、AI結合服務學習

黃大仙中華基督教會扶輪中學於本學年迎來新校長黃鳳鳴，上任短短兩個月，她已留意到學生聰明、有想法、乖巧受教。她舉例，不少學生開學前已上網搜尋她的背景和過往工作，開學後爭相向她許願，希望她可以為學校引入不同資源及項目，現時手持一張長長的願望清單，未來將努力逐一實現學生願望。



黃校長坦言，不少學生來自基層家庭，認知及視野有限，容易自我懷疑，不敢訂立長遠目標。因此，她上任後校定下三大發展方向：「擴闊眼界」、「引入AI教育資源」、「關愛支援」，希望學生不受經濟條件限制，有機會認識各種事物，啟發學生對未來多元出路的想像及規劃。



引入AI教育資源方面，她表示現正與多間科技公司，以及生產力促進局等商討合作，建設多個全新的學習空間，組成一條「科技長廊」，並計劃深度應用各項科技，推出全新結合AI技術的服務式學習課程及其他學習活動。



中華基督教會扶輪中學於今個學年迎來新任校長黃鳳鳴。她說自己首次到訪扶輪中學時，甫入校門就被校園氛圍所吸引，因為學校前身是工業學校，後來轉型成為文法中學，校舍雖然位於市區，但空間寬敞、明亮通透。（方承恩攝）

學校設備舊而不殘 深感學生純良受教

黃鳳鳴校長上任後，即發現校舍雖有一定歷史，但校舍設備保養良好，沒有殘破的感覺，後來同事向她解釋，因學生多來自基層，格外珍惜物品，因此課室桌椅、儲物櫃及其他設備使用多年依然保持如新。

黃鳳鳴校長初來報到即收穫了不少驚喜，其中之一是學校雖然即將踏入55周年，但學生愛惜公物，因此設備大致維持良好保養、外觀新淨，沒有半點殘破的感覺。（方承恩攝）

有一次，黃校長在旁觀察老師如何跟進學生個案，由於學校頑皮的學生不多，所以負責老師很快便找到涉事學生，經老師引導下，學生迅即和盤托出，並有悔意地承諾改過。黃校長說，從事件看出學校學生乖巧純良，少數頑皮學生亦會從錯誤中學習受教，使她感到十分欣喜。

登郵輪參觀啟發層職涯想像 增定期海外交流機會

扶輪中學早前安排學生登上郵輪參觀，黃校長相似類似活動不但有助學生擴闊眼界，更可以讓學生對自己的生涯規劃有更多元及進取的想像。（中華基督教會扶輪中學提供）

要擴闊學生眼界，最直接的方法是帶學生外出參觀，親身了解現實情況，啟發他們對自己和未來工作有更多想象。

扶輪中學早前安排學生參觀靠岸停泊的郵輪，由郵輪船員分享工作環境。黃校長表示，郵輪對基層學生而言可能遙不可及，今次參觀希望學生明白，他們也有機會登上郵輪，甚至將來在郵輪上工作前往世界各地，亦希望將來有意從事旅遊業的學生認識到，將來出路不限於本地酒店或主題樂園；對機械有興趣的同學，亦可考慮在郵輪機房工作。

另外，黃校長留意到學校過去海外交流機會不多，她認為海外交流能讓學生親身感受外地文化、大幅拓闊視野，是難得的學習機會，因此學校正整合資源，目標是每年舉辦至少一團海外交流團，為學生提供恆常海外交流機會，學校會為有需要的學生提供資助，確保學生不會因經濟困難而失去海外學習機會。

開設AI結合服務式學習課程 大專院校到校支援

扶輪中學於今個學年推出服務式學習課程，圖為學生利用香港中文大學EduVenture-AI™ 平台進行黃大仙地區考察。（中華基督教會扶輪中學提供）

扶輪中學的服務式學習課程於今年10月14日起動，主要內容為針對學校身處的黃大仙區，鼓勵學生為區內的雙老年化（人口老化及建築物老化）問題提出解決方案。課程覆蓋初中階段，當中包括由中一學生為長者撰寫生命故事冊、中二學生製作長者友善產品、中三學生提出社區人口老化及建築物老化解決方案。

扶輪中學早前迎來一班長者到訪，與學生對談。（中華基督教會扶輪中學提供）

課程由中文大學EduVenture-AI™ 平台支援，派員帶學生到區內考察，找出區內已經老化的設施，並於「EduVenture」系統內開設新的套件。同時，學校亦正與理工大學討論合作，期望借用對方的無人機技術，讓學生從高空觀察黃大仙的樓宇結構，製作一幅可以鋪滿整個禮堂的社區地圖，從而找出需要改善的地點。黃校長相信，以上與多間專上院校的合作，有助學生以科技及數據找出解黃大仙雙老化問的方案，找出建設黃大仙區成樂齡城市的方向。

與多間科技公司及機構合作 引入前沿AI技術

扶輪中學將與阿里雲合作，在學校建設新的實驗室，名為「Alibaba Cloud AI Lab powered by QwenWork」。圖片為設計圖。（中華基督教會扶輪中學提供）

技術方面，黃校長表示未來課程會深度運用學校即將引入的的各項前沿技術。日後學生可於阿里雲實驗室使用「通義千問」（Qwen）等各項AI先進技術，協助搜集資料、制訂設計方案。學校亦會與生產力促進局合作，善用學校工科傳統及設備，在校內開設「新質生產力學院」，結合工業4.0及新質生產力概念，推動學生製作各種長者友善產品。

三星教育則將會協助學校革新校園電視台，引入最新手機及AI影片編輯工具，配合現時網上短片製作重視速度與節奏的大趨勢，降低製作成本及技術門檻，打破以往只有少部份校園電視台的學生才能參加影片製作的限制。

黃校長透露，「科技長廊」各項設施落成後將於放學後開放，讓師生自由使用，以進行各項研習或使用不同設備，大幅增加學生空間。

關愛支援學生 建AI大數據人才庫

黃鳳鳴校長提到，為了關愛學生的全人發展，學校將會引入AI平台，仔細紀錄學生不同方面的能力及興趣，從而幫助學生全人發展。（方承恩攝）

黃校長上任後，即花了不少時間認識及接觸教師團隊，其間了解到學校有濃厚關愛特色，十分照顧學生發展。為配合學校特色，她決定引入運用大數據的AI平台，為每個學生開設獨立檔案，紀錄學生的學業成績、課外活動，以至學生現場拍攝的相片及個人語音心得，透過以AI綜合分析學生的資料，了解學生的表現及興趣。

教師亦可以利用人才庫提供的建議名單，安排學生參加不同活動及訓練，按學生的個人成長歷程及興趣，為學生度身訂造最合適的項目。她相信，新平台有助團隊發揮其關愛特色，並幫助學校找到更多元的發展機會。

雖然聽起來難以置信，但扶輪中學有學生向黃校長提出，希望學校可以安排英文科補課，幫助提升英文水平。有見及此，黃校長立即「找數」，找來英文老師安排英文科補課。

課程方面，學校因應學生需要，正著手為學生提供額外學習資源及配套。以高中英文科為例，學生將根據程度被分拆成多達5個小組，並且安排各組同時間上課，務求做到因材施教，提升學生成績。因應學生主動提出希望學校安排英文科補課，學校特意聘請剛考完文憑試的大學生及舊生到校為學生補習，希望他們能從年輕人的角度出發，向學生分享更多實際的考試技巧及安撫應對考試的緊張情緒。

扶輪中學亦正翻新現時學校的小賣部對出空間，改裝成為「Chill Cafe」，為學生提供更多優質的校園空間，預料會在年內完工。圖片為設計圖。（中華基督教會扶輪中學提供）

校園環境方面，黃校長留意到校內有不少空間可以升級改造，吸引學生多留在學校，加強歸屬感，亦可以為家居環境較困難的學生提供適合溫習的空間。以小賣部對出的空間為例，現正進行改造工程，升級成為「Chill Cafe」。咖啡閣主打年青人文青風格、改善照明、提供更多座椅，使用的學生可以放鬆閒談，亦可以研討學習議題。