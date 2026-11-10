校園天地｜俯身繫鞋帶的雙手——培聖中學升中資訊日溫暖落幕

天主教培聖中學於十月二十三日及二十五日舉行升中資訊日，以豐富的學習體驗及貼心的校園關懷，向家長及小學生展示學校「明德至善」的教育理念。第二日活動以「培你飛翔」為主題，既取自校名「培聖」中的「培」字，也寓意陪伴學生成長，勇敢追夢。（內容由天主教培聖中學提供）



首日活動精彩紛呈。聯校小學三人男子籃球賽氣氛熱烈，Rummikub聯校挑戰賽則考驗學生的邏輯與策略能力。科學實驗、沙箱互動體驗、拼豆活動及英語示範課同樣深受歡迎。校園各樓層同步設有中華文化、創科體驗、機甲戰車大賽、小小史學家系列、親親保育廊、書中自有黃金屋及PS Café等活動，吸引不少家庭到場參與。

活動期間，一名小學生鞋帶鬆脫，學生大使主動上前替他繫好鞋帶。這個簡單的動作，成為不少來賓眼中最溫暖的畫面。

第二日則安排數學升中呈分模擬試、英文升中模擬口試、英語示範課、校園遊蹤及升中講座，協助學生及家長了解升中準備和校園生活。英語音樂劇充分展現學生的英語能力與自信，校方更貼心準備飯團及飲品，獲家長一致好評。

郭富華校長表示：「獎項固然是一種肯定，但更重要的是，讓每一位走進校園的孩子感受到被歡迎、被看見。」

兩日活動中，學生大使、教師及家長攜手營造出溫暖而充滿活力的校園氛圍。天主教教育強調實踐「愛德」，在培聖不只是一種理念，更體現在每一次主動關懷、每一句真誠問候，以及每一個俯身助人的瞬間。「培你飛翔」，正是以知識與品格為雙翼，陪伴學生飛向更廣闊的天空。

天主教培聖中學

二零二六年十月

（內容由天主教培聖中學提供）

Rummikub聯校挑戰賽（天主教培聖中學提供）

三人籃球賽準備開始（天主教培聖中學提供）

彭副校帶領家長參觀校園（天主教培聖中學提供）

郭校長主持升中講座（天主教培聖中學提供）

家長們用心聆聽郭校長介紹學校（天主教培聖中學提供）

家長正在欣賞同學「拉花」（天主教培聖中學提供）

英語音樂劇的花絮（天主教培聖中學提供）

科學實驗課非常有趣（天主教培聖中學提供）

考驗操控技術與即時反應的機甲車大賽（天主教培聖中學提供）

王神父亦到場參與活動（天主教培聖中學提供）

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