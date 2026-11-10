教育臻善｜一張能量卡，連起你我的心

文：禮賢會彭學高紀念中學程詠詩副校長

一張小卡，可以盛載多少心意？在本校輔導日的互動展覽中，最令筆者驚喜的，是同學在「能量互傳」一站停留的身影。不論男生女生，都專注地畫圖、寫下鼓勵的話，用心裝飾卡片，留給另一位同學。他們也細看別人的作品，挑選一張，珍而重之地收藏。那份滿足的笑容，讓筆者看見：孩子不單渴望被關心，也願意付出關心。



這份連繫，從一場具溫度的對話開始。

輔導日當天，老師暫且放下繁忙的工作，與學生單獨面談，成為陪伴他們成長的「生命師傅」。這二十分鐘，不談成績，不給答案，而是留給孩子說說近況、心情與在意的事。我們盼望透過耐心聆聽，陪他們發現自己的強項，知道自己的聲音值得被聽見，自己的價值不是在成績表上。

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面談過後，同學走進「禮中POWER-UP：全校能量充電站」互動展覽，把目光再放回自己身上。手機電量不足，我們會找充電器；那麼，心累了呢？

同學先靜下來，辨認當下的情緒，選一張代表自己狀態的電量貼紙，再走到「回路診斷」，想想日常學習生活中，哪些人、事、物令自己耗能，哪些又能為自己充電。筆者看見，同學願意以文字留下心聲，也好奇地閱讀別人的分享。那些便條紙，讓原本不容易說出口的感受有了位置，也讓大家有機會明白：每個人的疲累與需要，可以很不一樣。

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接着，同學細看「教師充電秘笈」，認識老師如何在生活中補充能量。原來，平日站在課室前的老師，也有疲倦、需要照顧自己的時候。這份分享，讓師生不只以學與教的角色相遇，也以一個人的身分，走近另一個人。

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看過老師的方法，同學再回到自己，手寫「強項充電寶」，為自己打氣，拍照留念。然後，把鼓勵送出去：在「能量互傳」一站，留下一張卡，也帶走一張卡。從覺察自己，到理解他人，再以行動表達支持，正能量就在一筆一畫、一取一留之間，悄悄流動。

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我們珍惜的，不是孩子是否一直「滿電」，而是他們漸漸懂得照顧自己，也願意成為別人的支持。承認自己有點累，找出適合的充電方法；看見別人的需要，送上一句真心的鼓勵，都是值得珍惜的成長。

這趟充電之旅，將於家長日延續。我們會展示學生的心聲與作品，加入家長教育元素，邀請家長親身經歷孩子走過的各站。盼望家長不只知道學校辦了甚麼活動，更能理解孩子的感受，也學習照顧自己。或許，一張便條、一幅小畫，就能成為親子對話的起點，讓家校的連繫由資訊交流走向內心相遇。

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美國心理治療師沙維雅（Virginia Satir）筆下最好的禮物，是看見、聆聽、明白與觸動彼此的心。這也是我們辦輔導日與展覽的初心。社交情意與正向教育，不應只是口號，而要在認識、感受、願意與行動之間，成為孩子真實的生活經驗。

一段專心的對話、一張用心的小卡，看來微小，卻承載着學校珍視每個生命的心意。讓每一個行動都從心出發，讓感受與連結由心而發，陪伴孩子學會善待自己，也溫柔待人。

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作者介紹：

禮賢會彭學高紀念中學程詠詩副校長



程詠詩 ，禮賢會彭學高紀念中學副校長，負責學與教、教師專業及家長教育發展。相信每個生命都有價值，重視自我覺察與人際連繫。近年研習沙維雅成長模式、Compassionate Systems，期望透過聆聽與陪伴，讓孩子認識自己、持續成長。



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