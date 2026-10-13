教育臻善｜師生同行　逆風飛翔

文：嗇色園主辦可風中學譚在能校長

教育的真諦，在於為不同背景與能力的學子提供茁壯成長的沃土。嗇色園主辦可信學校與可風中學多年來貫徹「全人教育」理念，透過全方位的關懷與支援，陪伴學生克服逆境、發掘潛能，成功培育出一批又一批自強不息、學有所成的優秀人才。



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勇於面對轉變 圓夢港大醫科

應屆畢業生馮劍彬同學的成長歷程獨特而豐富。他出生於墨西哥，幼年隨家人遷往內地生活，至小學四年級再移居香港。從西班牙語、普通話至粵語，從簡體字到繁體字，環境的頻繁轉變開闊了他的視野，亦帶來求學初期的重重挑戰。

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初入讀小學時，學習英語是馮同學遇上最大的難關。當時他僅掌握基礎字母與單字，對文法時態毫無概念。在老師的諄諄教誨與耐心鼓勵下，他主動運用手機應用程式勤奮自學，展現出極強的自主學習能力、適應力及毅力。升讀中學後，面對全英語授課及疫情考驗，他付出雙倍努力，刻苦背誦學術詞彙，主動向老師請益。在師長悉心指導與關懷下，馮同學迅速融入學習環境，成績節節攀升，終在今年文憑試勇奪佳績，順利考入香港大學醫學院。

衝破聽障局限 劍橋折桂回饋母校

另一位傑出校友蕭世鋒老師的故事同樣感人至深。蕭老師自幼面對弱聽的身體局限，求學之路歷經艱辛，但他從未氣餒，反將逆境化為自省與奮進的堅毅動力。

在中小學求學期間，老師們無微不至的關懷與鼓勵，成了照亮他前路的溫暖曙光。在師長的悉心指導與個人頑強拼搏下，蕭老師成功考入香港大學英文教育系。大學期間他表現出眾，於第五學年更榮獲獎學金，遠赴英國劍橋大學深造語言學碩士，並以最高榮譽「優異」（Pass with Distinction）成績畢業。學成之後，蕭老師選擇於2026年9月重返母校執教，將當年感受到的關愛薪火相傳，以自身經歷啟迪後學。

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兩位校友的成功絕非偶然，而是長期堅持奮鬥與母校全人栽培的結晶。無論是努力適應環境轉變、立志行醫的馮同學，還是克服身體局限、勇闖國際頂尖學府的蕭老師，他們的故事都展現了學子逆境自強的堅毅精神。師生同行，在逆境中綻放的愛與希望，正是教育最動人的力量。

嗇色園主辦可風中學譚在能校長。（作者提供）

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