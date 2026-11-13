津諄細語｜智慧領航，寓學於樂： 聖多馬小學AI賦能幸福校園

文：聖公會聖多馬小學余佩菁校長

AI 發展一日千里，聖公會聖多馬小學校長余佩菁深信，科技的價值，在於讓每一個孩子學得更好、活得更幸福。新學年，學校將 AI 融入教學、運動及行政管理，點燃學生的學習樂趣，簡化教師行政程序，締造師生並肩成長的幸福感。



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AI 融入學科教學：數學遊戲化，激發主動學習

為提升學與教效能、建立成就感，各科均引入 AI 輔助教學，其中以數學科最為矚目。教師團隊為學生設計 AI 數學遊戲平台，將數理邏輯化成冒險任務：同學們完成任務可獲取積分、解鎖虛擬武器，在排行榜上一較高下。AI 系統能即時分析學生表現，生成個人學習報告，讓老師按數據回饋，因材施教。同學們表示：「現在的數學課像冒險一樣好玩，我們都非常期待上學！」

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守護數碼福祉：健康使用科技

學校關注同學的「數碼福祉」（Digital Wellbeing），教導同學善用科技、平衡生活。學校訂立裝置使用守則，平板只作學習用途；推行「平板掃遊行動」，突擊檢查並清除遊戲程式；課堂上教導數字素養、時間管理、護眼習慣和網絡安全，培養節制自律的態度，讓同學明白善用科技、自我管理，是成長的重要一課。

AI 體育晨會：跑跳間提升專注力，學生提早返學

學校推行「AI 運動平台」，每天上學前開放操場，運動設施裝設智能鏡頭：學生只要望一望鏡頭，系統能識別姓名，記錄短跑、跳遠等數據，讓同學盡情跑跳、鍛鍊體魄。研究指出，早晨運動能刺激大腦分泌多巴胺，提升專注力。運動掀起熱潮，不少家長反映：「子女為了和同學一起挑戰 AI 運動，現在都自動自發提早出門！」AI 不僅強健體魄，更讓學生對校園生活充滿期盼。

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AI 行政平台減負：老師重拾教學初心

學校推行「AI 行政平台」，學生活動資料、代課時間表、每日待辦智能通知等程序，可由 AI 代勞。老師騰出時間，專注課堂設計，陪伴學生成長，個個容光煥發。有老師每天提早回校，被問原因時笑咪咪回答：「因為我現在好鍾意返工！」教師的幸福感，會化作陪伴學生成長的力量。

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校長展望：智慧賦能，共建幸福洋溢的校園

余校長總結道：「在 AI 時代，我們不單要培育學生的數字素養，更要利用科技創造一個充滿人情味與幸福感的校園。當我們以智慧領航，讓學生愛上學習、老師享受教學，教育便能散發真正的光芒。」學校已打破科技與人文的隔閡，將校園打造成師生共同成長的幸福樂園。願我們在 AI 時代並肩啟航，創造更多幸福與成就！

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聖公會聖多馬小學余佩菁校長。（作者提供）

作者介紹：

聖公會聖多馬小學余佩菁校長



余佩菁校長現任聖公會聖多馬小學校長，從事教育26年，曾服務直資一條龍及津校，在不同學校累積教學與辦學經驗。身為兩位孩子的母親，深知孩子不同成長階段的需要，盼與家長和教師團隊同心同行，點亮校園的幸福感。



香港津貼小學議會簡介：



津貼小學議會由津貼小學學校代表組成，致力促進小學教育專業發展，為會員提供交流平台；議會亦參與多個政府諮詢組織，就教育政策提出專業意見。作為教育界重要持分者，議會致力提升教育質量，促進學生全人發展，並與各界攜手推動香港教育持續進步。

