80校網｜上水、古洞小學名單有甚麼學校？學額一共有多少？

80校網的範圍以北區為主，共有14間學校可供選擇，主要位於在上水及古洞附近，亦包括一大部份的北部都會區。「01教育」已經於下文為你整合80校網的小學名單、範圍及地圖及80校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



80校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？學額有幾多？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於北區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為1,763及26人，而80校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共728個學額。

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80校網範圍包括哪些地區？有地圖嗎？

80校網主要覆蓋北區，包括上水及古洞，包括北部都會區的一大部份。區內鐵路站包括上水站及預計於2027年啟用的古洞站。以下為教育局提供的80校網地圖：

80校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

80校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當然是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是80校網內14間學校在2027年度的資料：

80校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條龍中學？

此校網的小學沒有直屬、聯繫或一條龍中學。

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「01教育」有什麼80校網的小學報道？

80校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

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80校網屋苑及租盤

如果有意搬進80校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括高爾夫．御苑、御皇庭、皇府山、彩蒲苑、上水名都、上水中心、天巒、奕翠園、翠麗花園等。