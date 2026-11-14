80校網｜上水、古洞小學名單有甚麼學校？學額一共有多少？

撰文：容育仁
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80校網的範圍以北區為主，共有14間學校可供選擇，主要位於在上水及古洞附近，亦包括一大部份的北部都會區。「01教育」已經於下文為你整合80校網的小學名單、範圍及地圖及80校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！

80校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？學額有幾多？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於北區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為1,763及26人，而80校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共728個學額。

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80校網範圍包括哪些地區？有地圖嗎？

80校網主要覆蓋北區，包括上水及古洞，包括北部都會區的一大部份。區內鐵路站包括上水站及預計於2027年啟用的古洞站。以下為教育局提供的80校網地圖：

80校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

80校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當然是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是80校網內14間學校在2027年度的資料：

80校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條龍中學？

此校網的小學沒有直屬、聯繫或一條龍中學。

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「01教育」有什麼80校網的小學報道？

鳳溪第一小學率先分拆常識科　教育局長蔡若蓮親身試堂學解剖植物佛教陳式宏學校推古洞行體驗式學習　走入結業醬油廠紀錄社區發展校園天地｜金錢村何東學校以「童心」與你「同行」

80校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

73校網｜元朗西、朗屏、大棠小學名單有甚麼學校？學額共有多少？74校網｜元朗東、八鄉、錦田小學名單有甚麼學校？學額多少？

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80校網屋苑及租盤

如果有意搬進80校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括高爾夫．御苑、御皇庭、皇府山、彩蒲苑、上水名都、上水中心、天巒、奕翠園、翠麗花園等。

80校網小學有哪些選擇？

80校網有14間學校，小學選擇包括東莞學校、鳳溪第一小學、香海正覺蓮社佛教陳式宏學校及上水惠州公立學校等。如欲了解更多有關80校網的資料，可以瀏覽此文章

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