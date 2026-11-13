74校網｜元朗東、八鄉、錦田小學名單有甚麼學校？學額多少？

74校網的範圍以元朗區為主，共有12間學校可供選擇，主要位於在元朗東、元朗市中心（東部）、元朗舊墟、坳頭、山貝、十八鄉、南坑、錦田、八鄉、石崗、南生圍、大生圍、逢吉鄉、沙埔、攸潭美、米埔、新田及落馬洲附近。「01教育」已經於下文為你整合74校網的小學名單、範圍及地圖及74校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



74校網的競爭激烈嗎？學生人數多少？學額有幾多？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於元朗區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為3,430及244人，而74校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共472個學額。

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74校網範圍包括哪些地區？有地圖嗎？

74校網主要覆蓋元朗區，包括元朗東、元朗市中心（東部）、元朗舊墟、坳頭、山貝、十八鄉、南坑、錦田、八鄉、石崗、南生圍、大生圍、逢吉鄉、沙埔、攸潭美、米埔、新田及落馬洲，區內鐵路站包括落馬洲等。以下為教育局提供的74校網地圖：

74校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

74校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是74校網內12間學校在2027年度的資料：

74校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條龍中學？

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「01教育」有什麼74校網的小學報道？

74校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

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74校網屋苑及租盤

如果有意搬進74校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括峻巒 (Park Yoho)、新時代廣場、尚悦、Grand Yoho、Yoho Midtown、蝶翠峰、The Yoho Hub、朗屏8號及世宙。