佛教陳式宏學校推古洞行體驗式學習　走入結業醬油廠紀錄社區發展

學校身處的社區能夠提供真實的學習場景，是寶貴的學習資源。香海正覺蓮社佛教陳式宏學校位處北區上水，就活用了鄰近現正發展得如火如荼的古洞為主題，製訂「古洞行」體驗式學習，學生親身前往古洞一帶，到訪區內各式建築及設施，例如即將結業、在古洞紮根逾半世紀的廣德隆醬園，從與醬園負責人的對話之中，認識本地製作醬油的方法及歷史，以至是背後的人情味故事。



學生完成「古洞行」回到學校後，需要分組活用從各科知識，配合不同技能與態度，如創意思維及人文關懷，以可持續發展為題設計社區方案。佛教陳式宏學校方子蘅校長就特別提到，曾有學生為廣德隆醬園設計營銷方案，包括全新的豉油樽招紙、宣傳海報、廣告口號，以至是以直播帶貨的形式提升品牌知名度，使她印象十分深刻，因為學生的作品成果已經超出她的想像。



香海正覺蓮社佛教陳式宏學校校長方子蘅表示，希望「古洞行」體驗式學習源於學校的教育理念，期望學生可以「物物有情」，連結社區的人、事、物。（陳葦慈攝）

物物有情連結社區 體驗式學習結合跨學科及價值觀教育元素

「古洞行」的誕生源於學校的教學理念，相信學生身為社區其中一員，有需要了解和連結社區的人、事、物，做到中國人常說的「物物有情」。同時，學校將於2028年遷入位於古洞的新校舍，「古洞行」可以讓學生在學校遷校之前認識及連結社區，亦可以親眼見證及紀錄古洞的發展過程，在歷史中留下自己的身影。

方子蘅校長解釋，「古洞行」以體驗式學習為起點，讓學生走出課室進入社區，透過五感感受古洞社區的真實情境，能夠將知識內化成為立體而有溫度的個人經歷。回到學校後，學生運用各科知識，包括語文科、常識科（或人文科及科學科）、視藝科等，再加上不同技能及態度，例如創意思維、解難能力、協作能力、同理心等，轉化成為能夠推動社區可持續發展的方案。

香海正覺蓮社佛教陳式宏學校舉辦古洞行體驗式學習，其中一站是因為北部都會區發展而決定結業的廣德隆醬園。上圖身穿白衣長者為醬園負責人盧伯伯，旁邊的是醬油廠員工。（陳葦慈攝）

她強調，現實社會不會「分科」，因此學生要學懂將知識、技能及態度融會貫通，以解決現實世界問題的能力相當重要，確保學生未來投入社會工作時不會脫節。「古洞行」亦能培養學生掌握社會脈搏的能力，例如古洞的傳統老店正因為發展而面對困難，就是學生們從參觀能夠觀察到的社會議題。

學生寫信給未來的古洞 更深層次連結社區人士

香海正覺蓮社佛教陳式宏學校劉隽永老師是「古洞行」的帶隊老師之一，他提到是次古洞行特別加入一張工作紙，讓學生以筆親寫信的形式表達到古洞未來發展的期望。（陳葦慈攝）

▼▼▼「古洞行」亦參觀了何東夫人醫局及仁華廬

廣德隆醬園現已沒有製作新醬油，學校最近一次的「古洞行」於10月8日舉行，當時園內只剩數個醬缸仍然有麵豉及豉油。劉隽永老師說，學校特意於該次「古洞行」加入一張工作紙，讓學生以寫信的形式表達他們的感受、祝福、或期望，特別是古洞區內有不少歷史悠久的老字號，既是歷史文化，更是精神及人情味，希望學生能以文字形式紀錄下來，再交給現在或未來的社區人士閱讀。

劉老師提到，醬園負責人盧伯伯是收信人之一，使學生到醬園參觀之外，亦能回饋學習成果，相信盧伯伯會對學生們的信件感到滿足，知道原來有不少人知道醬園的存在，以至是下一代希望可以傳承醬園的精神及文化。

親身試醬油及麵鼓 與醬園負責人對話深刻

佛教陳式宏學校小六學生蔡鎬宇（左）及陳鍶瀅（右）參加了是次古洞行，他們分別對參觀廣德隆醬園及何東夫人醫局的行程印象深刻。（陳葦慈攝）

就讀小六的蔡鎬宇同學於完成是次「古洞行」後，對參觀醬園的行程最為深刻，見證了醬園結業前的倒數日子，更學到傳統製作醬油的方式。他又指，網上難以找到與醬園起源及歷史相關的資料，透過親身到社區訪問負責人，得知區內曾有多個醬園，但醬園間的關係良好、從不爭執，充滿人情味。雖然醬園結業已成定局，但他仍然希望有更加人認識醬園，建議未來可以在古洞開設展館，介紹社區曾有多達8間醬園的歷史及製作醬油的方法，傳承歷史與文化。

「古洞行」的另一行程是前往二級歷史建築何東夫人醫局，醫局現時已經活化成生態研習中心。同樣就讀小六的陳鍶瀅同學則讀參觀醫局行程最感興趣，因為醫局曾用作育嬰院及軍營用途，而且從參觀之中認識了中草藥如洛神花和蝶豆花的功效及用途，亦從紮染工作坊學到環保染料的優勢，明白天然物料較環保，不會傷及皮膚。