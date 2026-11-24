為提升學生對精神健康的關注，培養積極正向的人生觀，香海正覺蓮社佛教正覺中學早前舉辦「精神健康 × 體育月」活動，於10月21日邀請了香港足球代表隊球員祖連奴（Junior）親臨學校，與師生分享奮鬥經歷及積極自強的心得，勉勵學生在逆境中保持堅毅正向。（內容由香海正覺蓮社佛教正覺中學提供）



講座開始前本校贈送紀念品予祖連奴（香海正覺蓮社佛教正覺中學提供）

祖連奴分享奮鬥經歷及積極自強的心得（香海正覺蓮社佛教正覺中學提供）

講座中，祖連奴分享了他由巴西來港發展、從外流球員逐步成長，最終入籍並代表香港出戰國際賽事的奮鬥歷程。他坦言，適應新環境與追求職業足球夢的過程並非一帆風順，每一步都困難重重，最重要的是遭遇挫折時切忌否定自己，藉此勉勵學生要積極勇敢、堅持目標，視挑戰為汲取成長的養分。

學生在發問環節踴躍提問（香海正覺蓮社佛教正覺中學提供）

有學生殷切問及運動員如何面對壓力，祖連奴指出，無論日常訓練或正式賽事，適當調節情緒與尋找紓壓途徑同樣重要。他特別提到家庭給予的支持與力量，尤其最近家中迎來新成員，讓他更體會到親情陪伴的珍貴，提醒學生成功不僅僅依靠個人奮鬥，身邊的關懷亦是重要的精神支柱。

祖連奴即場向學生示範球技（香海正覺蓮社佛教正覺中學提供）

祖連奴在互動環節鼓勵學生「以球會友」（香海正覺蓮社佛教正覺中學提供）

祖連奴跟切磋球技的學生合影（香海正覺蓮社佛教正覺中學提供）

隨後的互動及專訪環節中，學生反應熱烈。活動安排了學生化身「小記者」以英語訪問祖連奴，問及他來港適應過程、首次穿上港隊球衣的感受，以及隨港隊勇奪東盟盃冠軍的經歷等。祖連奴逐一細心解答，並向正在學業及運動路上努力不懈的學生給予建議及鼓勵。整個訪問不僅加深了學生理解運動員成功背後的艱辛，亦提供了實踐英語溝通與提升自信的寶貴機會。

校園小記者郭同學訪問祖連奴（香海正覺蓮社佛教正覺中學提供

參與活動的郭同學表示，祖連奴面對逆境時展現的堅毅精神令他深受啟發，體會到學業或運動上的挫折皆為成長的一部分，最重要是保持積極心態、勇於迎難而上。

校園小記者與祖連奴合影（香海正覺蓮社佛教正覺中學提供）

校方表示，期望透過「精神健康 × 體育月」系列活動，推動身心健康並重的校園文化，鼓勵學生建立健康生活習慣，培養堅毅、樂觀及互相支持的精神，在人生路上勇敢迎接各項挑戰。

（內容由香海正覺蓮社佛教正覺中學提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎按此瀏覽投稿須知及提交稿件。

另外，《香港01》能就教育局透過優質教育基金推出的「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）提供舉辦活動、工作坊、專家講座、校外參觀支援，如對計劃有任何查詢，歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『我的行動承諾加強版』），或WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生。