文：東華三院李嘉誠中學歐文素校長

翻閱學校巴爾幹半島研學團的學生反思文章時，我在一句話前停了下來。

同學問一位薩拉熱窩圍城戰倖存者：「當時是甚麼支撐你活下去？」她的回答很簡單：「孩子們，只因為孩子們。」



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戰爭期間，她把附近的孩子聚在家中，讓廚房成為一個小小的遊樂場。在物資匱乏、人人自危的日子裏，她仍想為孩子留住一點快樂。學生寫道，自己原先以為，孩子可能是戰時的負擔，沒想到，他們竟是她堅持下去的理由。

讀到這裏，我感到這趟旅程讓學生遇見的，不只是歷史，也是人在艱難中如何生活、如何照顧別人的答案。

學校早前帶領學生走訪克羅地亞、波斯尼亞與赫塞哥維納及塞爾維亞，希望他們認識南斯拉夫的歷史，思考戰爭與和平。出發前，同學已忙着搜集資料、觀看電影、準備分組匯報。不過，資料上的「圍城」與「平民傷亡」，要到他們走進當地，才逐漸有了具體的模樣。

在杜布羅夫尼克古城，一位同學起初看到的是漂亮的紅屋頂。聽過導遊講述炮火下的生活，再仔細看牆上的彈孔，他的心情變得複雜。他寫道，以前知道戰爭殘酷，但看見一面真正被子彈打穿的牆，才突然明白，和平並不是理所當然。

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另一位同學在薩拉熱窩的「希望隧道」，看着低矮狹窄的通道，想像居民彎着腰搬運物資的情景。平日伸手便能取得的食物，在那個時候，竟需要有人冒着危險運送。他開始重新理解，甚麼叫「好好過一天」。

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晚上與倖存者共進晚餐，學生聽到一位女士講述姐姐在戰火中受傷，有人忍不住紅了眼眶。她在反思中解釋：「因為我也有姐姐。」

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這句話令我印象深刻。歷史本來離她很遠，直到她想到自己的家人，才感受到那份恐懼。她未必能完全理解倖存者的經歷，卻開始願意靠近、聆聽，把對方視為一個與自己同樣有所牽掛的人。

當然，這趟旅程也有讓學生困惑的時候。來自不同國家的導遊，對同一段歷史有不同說法。同學發現，出發前整理好的答案，到了現場又需要重新思考。老師便陪他們比較資料、辨別證據與立場，提醒他們：理解不同觀點，不代表放棄查證，更不是把傷害平民的責任含糊帶過。

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作為校長，我珍惜學生的觸動，但不會把流淚當作學習成果。有人當下說不出感受，有人回到房間才慢慢寫下來，也有人需要先聽聽同伴怎樣想。老師安排小組分享，不急着要求大家得出同一個結論，而是讓不安與疑問都有地方安放。

回港後，同學把經歷整理成報告，向全校分享。我想，他們帶回來最重要的，未必是一套完整的歷史答案，而是一份新的關注：關注言語中是否存在偏見，關注別人的處境，也關注自己可以怎樣善待身邊的人。

那位倖存者以照顧孩子，支撐自己走過艱難歲月；我們的教育工作，則是在青年人面對複雜世界時，陪他們多走一步。讓他們有知識去判斷，也有空間整理感受，並且相信，即使只是學生，仍能為別人的生活帶來一點善意。這是我從這趟研學旅程中，再次學到的事。

東華三院李嘉誠中學歐文素校長。（作者提供）

作者介紹：

東華三院李嘉誠中學歐文素校長



歐文素校長畢業於香港中文大學（理學士、教育文憑、學生輔導專業文憑、教育碩士），自2018年起擔任校長。大學主修生物，卻因自幼學習音樂而深愛藝術。她常鼓勵學生以藝術表達自我、認識世界，相信經歷才是最好的學習。其教育願景，是幫助年輕人建立整全世界觀，勇敢突破界限，活出光芒。



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