走進柴灣角天主教小學的課室，空氣中瀰漫著蛋糕的甜香與此起彼落的歡笑聲。十八位學生正圍坐在吳靜霞校長身旁，你一言我一語地大膽發問：「校長你多少歲？」、「校長你平時是不是一直在校長室滑手機？」面對這些充滿童真的「尖銳」提問，吳校長不僅沒有回避，反而笑着逐一解答。這場輕鬆的下午茶，正是本校推行「品格卡獎勵計劃」兩個月以來，最溫馨的縮影。（內容由柴灣角天主教小學提供）



學生們在下午茶聚會中踴躍舉手，大膽向吳校長發問。（柴灣角天主教小學提供

學生集齊品格卡，換取「與吳校長有個約會」下午茶，現場氣氛溫馨熱烈。（柴灣角天主教小學提供）

為了讓「尊重」、「同理心」及「團結友愛」等抽象價值觀，轉化為具體的日常行動，本校設計了「尊重卡」、「同理卡」及「友愛卡」。此外，老師亦可因應學生的卓越表現派發「萬用卡」，作為額外的肯定。 學生只要在日常生活展現良好品格，便可獲老師派發品格卡。當集齊三款卡，即可換取一張「特別獎勵兌換券」。這張兌換券的選項破格且充滿趣味：除了有令全校沸騰的「小食部 VIP 免排隊通行證」，讓同學可以在全場艷羨的目光下走到隊伍最前方外；更有「與校長吃下午茶」以及「與老師合照」的選項。

學校設計的四款品格卡及特別獎勵兌換券，學生可自由選擇心儀的獎勵。（柴灣角天主教小學提供）

意外發現：一張合照，勝過所有特權獎勵

作為負責推行計劃的訓導主任，我在處理兌換申請時，迎來了一個讓我深受震撼的發現：面對「小食部 VIP 免排隊通行證」、「自選座位一天」等充滿吸引力的特權，許多學生儲齊卡片後，卻毫不猶豫地在兌換券上勾選了「與老師合照」。

「因為我想和老師留個紀念。」一位五年級的同學這樣告訴我。在現今學童壓力日益繁重、人際關係容易疏離的社會環境下，這句簡單的童言，讓我重新審視了教育的本質。原來，對孩子而言，再特別的「特權」都比不上老師願意花時間停下來，陪他們拍一張照、聊一聊天。這份無形的「陪伴」，才是孩子心中最珍貴的獎勵。

學生放棄特權獎勵，選擇與老師合照，記錄校園最珍貴的陪伴。（柴灣角天主教小學提供）

放下身段：平等的對話空間

同樣深受歡迎的，是「與吳校長有個約會」。在這場沒有講台、只有茶點的聚會中，學生們放下了對校長的敬畏。

吳校長分享道：「只要你願意放下身段，給他們一個輕鬆的環境，孩子是很願意敞開心扉的。」這場短短的下午茶，打破了傳統師生間的上下隔閡，讓孩子真切感受到自己的聲音被聆聽、被重視。

吳校長與學生並肩而坐，一同品嚐茶點，打破了傳統師生間的隔閡。（柴灣角天主教小學提供）

學生在輕鬆的氛圍下向校長分享心事，吳校長親切聆聽並給予回應。（柴灣角天主教小學提供）

讓正向種子在校園發芽

一張品格卡，一場下午茶，一張師生合照，這些看似微小的獎勵，背後承載的是學校對孩子品德的重視與陪伴。我們深信，品德教育不能只停留在說教，必須讓學生在生活中真實體驗。

看著學生拿着兌換券時那張自信的笑臉，我們欣喜地看見，正向的種子已在不知不覺間，悄悄在孩子心中生根發芽。

吳校長透過閱讀與分享，以日常陪伴灌溉孩子的品格。（柴灣角天主教小學提供）

只要用心陪伴灌溉，正向的種子終會結出豐碩果實。（柴灣角天主教小學提供）

（內容由柴灣角天主教小學提供）

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