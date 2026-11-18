義工服務讓我們放下自身視角，以同理心聆聽他人需要，在陪伴與付出中，傳遞關愛和凝聚社區。今年9月18日及19日，東華三院邱金元中學21位學生義工領袖喜獲沙田第一城及愉城關愛隊邀請，展開為期兩天的「青少年義工領袖培訓—深圳惠州交流團」，體驗不一樣的義工領袖培訓。（內容由東華三院邱金元中學提供）



沙田第一城及愉城關愛隊林小文議員及盧燕冰女士,MH帶領學生參加交流團（東華三院邱金元中學提供）

學生到訪羅湖慢性病防治院，了解深圳社區在防治預防方面政策，及認識基層健康對提升人民生活質量的重要性。透過體驗情緒減壓治療，學生認識到義工活動能夠溫暖人心、營造鄰舍互助的風氣，建立一個有人情味的社區。

學生參觀慢性病防治院並親嚐員工食堂的蛋撻（東華三院邱金元中學提供）

學生們參訪銀湖社區黨群服務中心，認識內地基層治理對地區行政的重要性，明白黨建引領的核心理念是社區管治的根本。在座談會中，翟處長與學生暢談他的經驗，讓學生深入認識義工服務倡導者的角色，並了解到倡導者如何透過推動社區參與、連繫不同群體及提升公眾關注，為社區帶來實質貢獻。

學生細心聆聽了銀湖社區黨群服務中心人員的介紹（東華三院邱金元中學提供）

校長與一眾學生頒發錦旗給翟處長及黨群服務中心負責人員（東華三院邱金元中學提供）

學生一踏進深圳水貝珠寶城及深圳珠寶博物館，已被琳瑯滿目的珠寶吸引。這片不足一平方公里的「中國寶都」匯聚近九千家黃金珠寶企業，展現行業蓬勃活力。學生亦了解到深圳珠寶發展歷程，並觀摩工匠現場製作，體會每件珠寶背後的心血與手工文化傳承，在科技發達的年代尤顯珍貴。

校長與學生觀賞珠寶的製作過程（東華三院邱金元中學提供）

第二天，學生參觀勁家莊健康食品有限公司，並觀摩生產過程。認識到社會企業對國家經濟轉型與社會治理中的重要角色，結合「公益」與「市場」，推動國家精準扶貧方針，實現全面小康之家的重要助力。

學生參觀勁家莊健康食品有限公司（東華三院邱金元中學提供）

學生們來到敏華工業城參觀，體會到只有細心聆聽、觀察並理解用家的感受與困難，才能設計出貼近生活的產品。無論在企業經營或日常與人相處中，只有設身處地為他人著想，才可建立以人為本的社會。

學生們觀賞敏華工業城落成初期的相片（東華三院邱金元中學提供

這兩天的行程充實，學生設身處地了解有需要人士面對的困難，這種體驗有助學生明白每個人都可透過行動，為建設關愛社區出一分力。相信這段旅程能讓學生體會到關懷身邊人及持續創新對推動社會進步的重要性。

（內容由東華三院邱金元中學提供）

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