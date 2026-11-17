一隻小小陀螺，拉近兩代距離、打破語言界限。九龍樂善堂於11月14日（星期六）在樂善堂顧超文中學舉行《樂善堂盤爆旋陀螺全港總決賽》據點賽，設兒童、青少年、成人、家長及跨代雙人組五大組別，吸引逾百人同場競技。



有昔日只懂督促功課的嚴父，因為陀螺變身「陪練員」，不惜為兒子以雙倍炒價「課金」買零件，父子之間的話題不再局限於學業，成功改善親子關係。亦有媽媽由零學起於比賽勝出，成為兩名兒子心目中的英雄，也借陀螺助子女遠離電子用品。更有泰籍小五女生透過陀螺，成功衝破語言隔閡，認識近30名新朋友融入社會。



《樂善堂盤爆旋陀螺全港總決賽》據點賽在樂善堂顧超文中學禮堂舉行，逾百名小朋友、青年及家長高舉裝備盒大合照，場面熱鬧。（林澤鋒攝）

逾百人齊聚據點賽 青年裁判錄影助裁決

《樂善堂盤爆旋陀螺全港總決賽》由民政事務總署資助、萬信有限公司贊助，樂善堂於多區舉辦逾40場工作坊、比賽及裁判訓練，推動社區參與。

早前舉行的賽事為12月總決賽前的據點賽之一，當日禮堂人頭湧湧，逾百名選手及家長聚集。有人手持裝備盒候戰，有人戴手套俯身對戰盤前拉動發射器；場邊見青年裁判駐守，並以手機錄影輔助裁決。

參賽者「有大有小」，從小學生、青年到家長齊齊手持發射器上陣，跨代同場競技。（林澤鋒攝）

爆旋陀螺X玩法一覽 鬥持久亦鬥撞擊

對戰由雙方同時發射陀螺入盤，透過持久力與撞擊分勝負。一般「爆旋陀螺 X」官方標準賽事採「先取4分者勝」制度，每回合按4種勝利方式計1至3分：令對手先停轉得1分；將對手撞出界或撞至解體均得2分；若轟入極限區域更可豪取3分。

兩名小選手俯身對戰盤前用力拉動發射器，將陀螺高速射入盤中交鋒，旁有裁判以手機錄影確保裁決公正。（林澤鋒攝）

嚴父雙倍價買斷貨零件 由「淨係鬧功課」變戰友

小六生Carson早前於樂善堂劉德學校據點賽奪兒童組冠軍。其父MR坦言，過往管教較嚴肅，父子日常對話離不開讀書、溫書與考試，「以前佢見到我就會覺得『爸爸又鬧啦、又要做功課啦』」。本身熱愛運動的MR，曾希望安排兒子學習劍擊等運動，培養課外興趣，惟兒子全無興趣，每次上課抗拒神情全寫在臉上。

直至接觸爆旋陀螺，MR發現Carson竟然會主動上網鑽研戰術與零件配搭，為跟上兒子步伐並打開話匣子，MR亦要「做功課」。相較以往運動都要外出，父子如今在家添置專屬枱面與對戰盤，砌出不同組合切磋「落點」技巧，話題從功課變成「點樣打、上次點解輸」，Carson更笑言兩人如今實力「差唔多」。

爸爸MR與小六兒子Carson因爆旋陀螺成為「亦師亦友」的戰友，Carson手持專屬陀螺裝備箱與爸爸合照。（林澤鋒攝）

兒子難得找到興趣，MR決定全力支持，曾以逾一倍炒價「課金」替他買斷貨零件。當日賽事由MR親自落場、Carson在旁打氣，惟MR結果首輪止步。MR解釋，賽前適逢兒子考試停練兩周，笑言「太耐無練習，今日輸係好正常」。

作為「陪練員」，他坦言勝負其次，最緊要兒子為興趣感到開心。Carson以往比賽失利總怪自己「唔好彩」，如今在爸爸身教下亦學會調整心態、總結經驗。

今次賽事輪到爸爸MR親自上陣，戴上手套俯身對戰盤前全神貫注發射陀螺。（林澤鋒攝）

媽媽由零學起奪冠 助子女遠離「電子奶嘴」

同場亦有家庭「全家總動員」參賽。早前在樂善堂梁銶琚學校（分校）據點賽，奪得家長組冠軍的媽媽Jacqueline，與丈夫及兩名兒子一家四口投入陀螺運動。長子過往曾奪兒童組冠軍，今次由剛滿6歲的小兒子與丈夫分別出戰兒童組及成人組賽事。

Jacqueline笑言自己本身完全不玩陀螺，落場只為支持兒子，讓他們知道媽媽願意作出嘗試與改變，沒料到比賽奪冠一刻更令她喜出望外：「兩個小朋友即刻衝埋嚟攬住我，嗰份為我驕傲嘅心情，遠遠超出我預期。」

Jacqueline早前於樂善堂梁銶琚學校（分校）據點賽奪得家長組冠軍，一家四口手持裝備盒及發射器合照。（受訪者提供）

兩個小朋友即刻衝埋嚟攬住我，嗰份為我驕傲嘅心情，遠遠超出我預期。 媽媽 Jacqueline

她表示，不希望孩子沉迷手機或平板電腦等「電子奶嘴」，認為比起電子螢幕，陀螺能讓兒子約朋友對戰面對面交流，並從中學習如何應對逆境。Jacqueline提到，孩子現在會主動上網研究零件配搭，再找父母分享和「切磋」，令一家人更多相聚時間和深度對話的空間。

她坦言，父母在學業上往往扮演較嚴厲的角色，但透過一齊玩遊戲，反而能在輕鬆氣氛下做到身教、互相鼓勵，讓孩子記住這份「家的感覺」。

Jacqueline與兒子手持陀螺及發射器溫馨合照。（林澤鋒攝）

泰籍小五女生衝破語言隔閡 藉對戰識30新朋友

陀螺亦成為跨族裔橋樑。泰籍小五女生Aliz與小三弟弟Alex透過樂善堂李賢義少數族裔支援中心接觸陀螺，假日亦會到中心對戰。

原本廣東話未算流利的Aliz，被網上影片吸引後主動加入，並透過YouTube影片及向本地小朋友學習技巧，至今她透過不同活動結識到約20至30名新朋友，成功打破隔閡，擴闊社交圈子。首次參賽的她目標明確：「今天是想學好怎樣玩爆旋陀螺，然後成為冠軍。」

泰籍姊弟Aliz與Alex透過少數族裔支援中心接觸爆旋陀螺，首度一同參加據點賽。（林澤鋒攝）

劉愛詩：遊戲是平等 助非華語學童學中文上游

樂善堂總幹事劉愛詩表示，爆旋陀螺門檻低、無語言限制，比傳統共融活動更吸引家庭及青年，「遊戲係平等嘅，所有人都可以參與」，盼容納不同種族、語言及背景人士。她引述《2021年人口普查》指少數族裔佔全港人口約8.4%（撇除外傭約4.1%），團隊在社區推動「友善遊戲」，助非華語學童減低講廣東話恐懼，建立學中文興趣以增加上流機會。

她又指活動有助華人父親破冰，社工亦會在場教導孩子學習謙卑與欣賞對手；團隊亦培訓年輕人、少數族裔及家長擔任裁判，讓他們學習在面對判決質疑時保持冷靜並解釋賽例，日後回饋社區。