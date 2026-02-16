校園天地｜樂善堂梁銶琚學校(分校) 學生主導創作 AI成為學習工具

在人工智能迅速融入校園的今天，真正重要的不是「用了多少科技」，而是「學生是否能掌握創作與思考的主導權」。樂善堂梁銶琚學校（分校）出版的《成長寶庫 AI 四格漫畫創意集》，正是一個以學生為本、以 AI 為輔助的學習實踐。



本書構思於2025年12月初，學校以「成長寶庫獎勵計劃」為基礎，邀請學生於聖誕假期期間，以四格漫畫記錄自己的成長故事。短短一個多月內，學校共收到超過200份學生投稿，題材源自生活，能喚起同學共鳴。整個創作過程由學生主導——由選題、構思情節、撰寫對白，到決定畫面重點，皆由學生作出判斷與選擇。在作品製作上，AI 並非取代學生思考，而是協助他們把想法具體呈現。有學生先完成故事，由製作團隊運用 AI 生成漫畫；亦有學生由零開始，自行調整提示語，反覆嘗試不同效果，完成整頁漫畫。創作的核心始終是學生，而AI 只是工具。

製作團隊在編輯期間，曾訪問一位以「尊敬師長」為主題的同學。該同學坦言：「我覺得尊敬師長是很重要的事，我希望其他同學都要好好感謝老師。」這句簡單卻真誠的話，正好說明這些漫畫並非教材示例，而是學生內心價值的自然流露。全書以四位由學校原創、並於2023年以 AI 生成的角色——「紅寶」、「藍寶」、「綠寶」及「黃鑽」為主角，全書圍繞品德教育、健康生活、創科精神、學習心得及閱讀習慣五大主題，讓價值觀教育自然融入故事之中。

劉鐵梅校長表示，她尤其珍惜這本漫畫創意集所傳達的一個訊息：每一位孩子都可以成為作者。只要有想法、有感受、有機會，學生的聲音都值得被聽見、被閱讀。這正體現學校相信學習不在於能力高低，而在於是否能給予孩子表達與成長的空間。學校已將《成長寶庫 AI 四格漫畫創意集》送贈全港小學，與各校分享本校學生的創意成果，以及人工智能融入價值觀教育與學習實踐的經驗。展望未來，在教育局推動人工智能教育及「『智』啟學教」計劃的支援下，學校把人工智能轉化為校本教學與學生成長的助力，為學與教帶來實質而持續的改變。

一直期待的《成長寶庫 AI 四格漫畫創意集》出版啦!（樂善堂梁銶琚學校(分校)提供）

以漫畫表達尊敬師長的心意。（樂善堂梁銶琚學校(分校)提供）

把創意設計以AI生成漫畫。（樂善堂梁銶琚學校(分校)提供）

學生的想法一一呈現!（樂善堂梁銶琚學校(分校)提供）

（內容由樂善堂梁銶琚學校(分校)提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎按此瀏覽投稿須知及提交稿件。

另外，《香港01》能就教育局透過優質教育基金推出的「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）提供舉辦活動、工作坊、專家講座、校外參觀支援，如對計劃有任何查詢，歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『我的行動承諾加強版』），或WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生。