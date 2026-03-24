樂善堂董清波幼稚園幼兒園開幕　採螺旋式教學冀推動優質幼兒教育

九龍樂善堂屬下第七間位於深水埗的樂善堂董清波幼稚園幼兒園周一（23日）開幕，將開設兩至三歲預備班， 讓區內家庭獲得全面的幼兒教育及照顧服務。出席開幕禮的教育局局長蔡若蓮表示，當局非常重視幼稚園教育，將會全方位支援幼稚園優化學與教環境，局方未來亦會繼續檢視優質幼稚園教育政策與公共資源運， 即時調撥及整合資源，與幼稚園界攜手為學童提供更優質的幼稚園教育服務。



位於深水埗的樂善堂董清波幼稚園幼兒園開幕。(九龍樂善堂提供圖片)

樂善堂董清波幼稚園幼兒園通過教育局校舍分配工作，獲分配白田之新建校舍，於2024 年9 月開辦幼稚園課程，並在去年9 月成功註冊成幼兒園。幼稚園命名贊助人兼樂善堂副主席董貺漄校監表示，學校採用「螺旋式教學」 以「繪本遊戲」貫穿學習歷程，將閱讀體驗與實作深度融合，培養幼兒閱讀興趣與自主學習能力。

每班由外籍老師與本地老師攜手合作

董貺漄表示，學校注重語文教育，每班由外籍老師與本地老師攜手合作，透過日常對話、遊戲及生活環節等， 將語文融入幼兒生活。他又說，除恆常課程外，學校更精心設計「Happy Friday」活動， 和幼兒走出校園， 踏進社區與大自然，在社區遊玩、探索與學習，提升對生活環境的敏覺力及變通力。

樂善堂董清波幼稚園幼兒園命名贊助人董貺漄副主席(左三)及父親董清波(左四)捐贈五百萬元支票，在主禮嘉賓教育局局長蔡若蓮(右三)及中聯辦教育科技部處長何金暉(右二)見證下， 由樂善堂李培埡主席(右一)代表接受。(九龍樂善堂提供圖片)

樂善堂主席李培埡表示，學校秉承樂善堂傳統，以「仁、愛、勤、誠」為校訓， 培養幼兒身體力行，並以「德、智、體、群、美」五育為課程綱領，全面塑造健全人格，啟發潛能，為幼兒開創豐盛而美好的成長旅程。