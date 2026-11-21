基督教聖約教會堅樂中學The Mission Covenant Church Holm Glad College

引言

教育局推出數字教育藍圖，成為香港學界發展路線的重要指引。位於觀塘的堅樂中學，近年引進新學習單元，在STEAM及AI方面早已配合數字教育藍圖的大方向。（內容由基督教聖約教會堅樂中學提供）



WER 教育機械人世界錦標賽銀獎和銅獎（基督教聖約教會堅樂中學提供）

海、陸、空課程

在初中科學科課程內引入了海、陸、空課程。海：

智慧海洋珊瑚保育課程（基督教聖約教會堅樂中學提供）

智慧海洋珊瑚保育課程，認識不同因素如何影響珊瑚生長、設計實驗進行科學探究，更坐玻璃底船出海考察本港的珊瑚及海洋生態。陸：搖控車製作課程，學習接駁電路、力學原理、人工智能編程等。空：模擬飛行駕駛訓練，又有無人機訓練班，讓學生學習飛行原理、編程、人工智能等，發揮恩賜。

巴黎國際遺傳工程機器設計總決賽 iGEM（International Genetically Engineered Machine Competition）

5名高中生於11月10日至18日遠赴巴黎，參與國際遺傳工程機器設計總決賽。該校師生觀察到全球廢棄物急增危機，預計到2030年，全球電動車EV廢舊電池將超過 1,200 萬噸，傳統回收方式面臨巨大挑戰。故此團隊設計「高選擇性金屬回收模組」，構建模組化過濾柱，針對性回收廢電池浸出液中的關鍵金屬元素：鋰(Li)、鈷(Co)、鎳(Ni)。他們應用基因改造技術，及前沿生物AI工具，設計可以吸附鋰(Li)、鈷(Co)、鎳(Ni)的蛋白質，令大腸桿菌外膜帶有金屬結合肽，配合海藻酸鹽混合物將關鍵金屬元素包裹在大腸桿菌水凝膠基質，並將之變成水凝膠微珠，用作過濾柱濾芯。同學與來自全球五十多個國家地區，超過五千名參賽者較勁，眼界大開。

遠赴法國巴黎出席 iGEM 世界賽總決賽（基督教聖約教會堅樂中學提供）

參與香港大學舉行的「亞太地區 iGEM 社群交流大會」（基督教聖約教會堅樂中學提供）

備戰巴黎總決賽（基督教聖約教會堅樂中學提供）

魔幻刀劍笑AI電影製作

該校早前安排對影像藝術感興趣的同學，參與本地動畫與漫畫創作學習體驗，嘗試運用人工智能技術，將經典本地漫畫《魔幻刀劍笑》改編為科幻動畫電影。在製作過程中，同學從構思故事分鏡、調整畫面到剪輯配樂均親力親為，從中掌握科技與藝術結合的技巧，並在團隊合作中體會到本地漫畫創作的樂趣。

魔幻刀劍笑AI電影製作（基督教聖約教會堅樂中學提供）

積極推動服務學習

為讓同學學習承傳本校創辦人司務道教士委身服侍的精神，該校積極推動義工服務，全體中三學生必須參與服務學習計劃。宗教組多次出訪柬埔寨金邊，藉遊歷認識柬埔寨，探訪學校及社區中心，服侍當地小孩子，見證宣教士不計代價傳揚福音的生命故事，反思生命、經歷成長。

柬埔寨服務及學習之旅（基督教聖約教會堅樂中學提供）

出訪柬埔寨金邊，探訪學校及社區中心，服侍當地小孩子（基督教聖約教會堅樂中學提供）

（內容由基督教聖約教會堅樂中學提供）

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另外，《香港01》能就教育局透過優質教育基金推出的「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）提供舉辦活動、工作坊、專家講座、校外參觀支援，如對計劃有任何查詢，歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『我的行動承諾加強版』），或WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生。