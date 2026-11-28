在全球化與教育範式轉變下，英語學習已超越死記硬背與應試框架。本校秉持 「以學生為本」理念，透過「海外遊學、外師進駐、校園沉浸」三軌並行，構建具國際視野的全方位英語環境。（內容由寶覺中學提供）



全資海外遊學 走入異國課堂

本校獲辦學團體東蓮覺苑慷慨解囊，開辦暑期英語遊學團，每團全額資助學生遠赴海外，展開為期兩周的深度探索，足跡遍及溫哥華、奧克蘭、墨爾本、倫敦及牛津等名城與學術重鎮。行程安排學生走入主流學校，與中學生並肩在常規課堂學習；同學更寄宿於當地家庭，在起居中體驗地道文化，讓英語融入日常。同學回港後表示，此行不僅提升英語能力，更學會尊重異地文化。

墨爾本遊學團學生於當地大學合照（寶覺中學提供）

阿德萊德遊學團學生於當地中學合照（寶覺中學提供）

聯動非牟機構 外師深度協作

本校亦積極豐富英語氛圍，與非牟利機構Chatteris Educational Foundation合作多年，在辦學團體撥款及Chatteris的外部資助下，額外增聘外籍英語導師及教學實習助理常駐校園，除支援常規會話課堂，更積極策劃多元活動，營造沉浸式語境。透過Chatteris的橋樑，本校成功聯動跨國投資銀行，在過去兩年安排數十位職員到校，就環保及可持續發展議題展開全英語研討，開拓學生的商業與全球視野。暑假期間，Chatteris 與本校聯辦英語日營，廣邀多達30位外師進校，藉文化、閱讀與戲劇等遊戲深化交流。外師每年亦帶領學生到南丫島進行環保能源實地考察、參與清潔海灘與生態探索，結合跨學科知識與英語實踐。

學生於英文課堂踴躍發言（寶覺中學提供）

學生與外籍導師進行互動遊戲（寶覺中學提供）

學生與外籍導師探討濾水器原理（寶覺中學提供）

學生與投資銀行代表展開英語研討（寶覺中學提供）

學生與外藉導師到南丫島進行環保能源考察（寶覺中學提供）

融入校園日常 趣學節慶文化

回到日常校園，本校逢周一至周五午膳期間，開展多元化英語活動，配合桌上遊戲與互動專區，並由外籍老師及「英語大使」帶動英語交流；每年又策劃萬聖節、復活節等活動，並配合「啟發潛能周」設立主題文化攤位；主題閱讀周更結合人氣文學讀物與劇本朗讀等互動，將文學賞析昇華為立體生動的感官體驗。本校又曾邀英國著名探險家Benedict Allen親臨分享亞馬遜雨林探險傳奇，亞洲動物基金代表亦帶同宣傳犬到校開展動物保護講座；藝文方面，本校參與「誇啦啦藝術集匯」（AFTEC）主辦的「從文本到舞台」劇場教育計劃已超越十載，學生由被動的觀眾轉為積極投入的演員，學會以嶄新戲劇視角觀察世界、解讀故事。

校長於英語萬聖節與學生互動（寶覺中學提供）

學生製作英文展板介紹中國節慶（寶覺中學提供）

英國探險家Benedict Allen 分享亞馬遜雨林探險傳奇（寶覺中學提供）

本校透過三軌並行的立體語境，成功打破傳統英語學習框架，不僅提升學生的語言能力，更開拓其跨文化視野。近年，本校學生更於香港中學文憑考試英國語文科取得5*成績，足證這套立體英語環境不僅培養真實語感，更能轉化為公開試的卓越成果。

（內容由寶覺中學提供）

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