文：聖方濟愛德小學王澤純校長

作為校長，我經常思考學校如何與時並進，是添置新設備，還是開辦新課程？我認為，答案不在於校園擁有多少科技，而在於能否善用資源，讓孩子深入學習，把知識帶進生活，在探索中認識自己，也看見別人的需要。



（作者提供）

以人工智能深化學習

過去三年，學校持續將人工智能融入日常教學。我們關心的，不只是學生會否操作AI，而是它能否幫助學生多問一點、多想一層。學校逐步建構AI聊天機械人系統，貫穿課前預習、課堂互動及課後延伸，按學生表現提供引導，讓不同學習步伐的孩子獲得支援。

（作者提供）

學校於早前的AI教學鑽研中，學生學習梅蘭芳單元前，可先與相關AI聊天機械人對話，建立初步認識，再帶着問題進入課堂。教師則結合互動回饋、學習表現與課堂觀察，了解學生的難點，調整教學。過去一年，教師在英文科及視覺藝術科的AI教學實踐中屢獲獎項，充分展現學校推動創新教育的成果，以及追求專業卓越的精神。我深信，科技不應代替孩子思考，也不能取代教師的專業，教師團隊將持續探索以AI深化學與教的可能性，並積極將創新理念實踐於課堂之中。

從模擬駕駛走向主動探索

同樣的理念，也體現在校本航空課程之中。學校引入模擬駕駛設備，不是為了讓學生短暫體驗「做機師」的快樂，而是為他們打開探索科學的窗口，為日後追逐航天夢而建立的基礎。

（作者提供）

「小機師航空課程」由認識飛機結構、飛行原理，逐步走向模擬駕駛及團隊任務。學生把知識化為操作，在挑戰中學習解難與應變。午息期間，更有ICT小先鋒指導同學使用設備，讓學習由個人探索延伸至朋輩分享。對我而言，設施真正的價值，在於能否孕育持續學習、互相成就的校園文化。學校於本學年更會帶領學生由模擬走向實踐，在世界不同的地點與持牌的機司一同駕駛航機。

（作者提供）

在中藥園連結科技、文化與信仰

學校的中藥園，是孩子尋找天主、認識中華文化、觀察自然與連結生活的另一間課室。

去年，學生運用AI協助設計問卷，邀請街坊及嘉賓分享生活習慣與日常關注，再參考AI整理的資料，配合課程所學，製作不同的中草藥香囊送給鄰里。活動重點不是讓AI診斷身體狀況，而是讓學生經歷提問、整理資料、動手製作及與人交流的過程，思考如何把所學轉化為關懷。

（作者提供）

今年，我們透過認識及品嚐不同的傳統涼茶，引導學生從熟悉的生活文化出發，探索材料與習俗，理解傳統智慧如何融入日常，改善人們的體質及健康，從自然、文化中見證天主的創造及對我們無限的關懷與愛。科技、文化與宗教並非三條互不相干的平行線，只要用心設計課程，三者更能成為彼此的連結橋樑。

（作者提供）

設備有形，育人無界

從AI教學、模擬飛行到中草藥課程，看似不同的學習經歷，背後其實是同一份堅持，讓孩子願意思考實踐所學幫助自己與別人。

學校既有迎向未來的視野，也有珍惜文化的情懷，讓孩子帶着好奇探索、運用知識解難、懷着關愛實踐，才是我心中與時並進的學校。

王澤純校長相片。（作者提供）

作者介紹：

聖方濟愛德小學王澤純校長



王澤純校長是現任聖方濟愛德小學校長，在主的愛中投身教育工作逾二十多年。為2000年課程改革的先行者，積極參與課程發展，並多次獲邀擔任地區及教育局課程分享會主講者，亦是首批 「HK Teachers’ Exchange Activities to the Mainland」的教育工作者，開啟跨地域學教交流。



王校長自小熱愛科學，尤其醉心大自然與動植物學，亦常探索宇宙與宗教之間的關係，致力將這些元素融入校園環境與課程，期望啟發新一代宏遠的視野。王校長深信只要採用適切的教學方法，每位學生都能發揮潛能、持續成長。



香港津貼小學議會簡介：



津貼小學議會由津貼小學學校代表組成，致力促進小學教育專業發展，為會員提供交流平台；議會亦參與多個政府諮詢組織，就教育政策提出專業意見。作為教育界重要持分者，議會致力提升教育質量，促進學生全人發展，並與各界攜手推動香港教育持續進步。

