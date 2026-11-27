文：天水圍循道衞理小學鍾君玲校長

看著桌上的感謝信，「鍾校長，早晨！」開朗的笑聲在腦海浮現……沒想過暑假的早上，會在快餐店遇上高小的男孩，露出燦爛的笑容，很有禮貌地與我打招呼。後來才知這位男同學原本內向和有些粗心大意，但參加英文音樂劇後變得自信又認真。每次排練他都準時出席、熟讀台詞，甚至一絲不苟地練習排位，背後是因為老師曾鼓勵他參加英文音樂劇，過程中勉勵他：「站在台上你就是主角；只要努力用心，台下的人就會為你鼓掌……」母子二人在信中表達對學校的感謝，除了欣賞他們有感恩的心外，也想感謝老師們，利用英文音樂劇的舞台成就了一個又一個的孩子。



Lion King大合照_。（作者提供）

舉辦英文音樂劇的初心——讓學生被看見

猶記得2018年前籌辦校慶20周年的節目時，我們深感天水圍的孩子未有太多機會接觸英文，加上善用學校擁有7位外籍老師的優勢，便舉辦首屆英文音樂劇。非常感謝一班英文科老師親力親為，從改編圖書、撰寫劇本、選角到預備戲服，無不一手包辦，更邀請不同學科的老師全力協助：音樂老師編曲、視藝老師佈置、電腦科老師負責音響、體育老師編排舞蹈……老師們默默耕耘，目的只是想讓學生被看見，營造熱愛英文的校園氛圍。

Aladdin_劇照。（作者提供）

每年堅持舉辦——展示學生潛能

現在，我們仍堅持每年舉辦英文音樂劇。記得早年疫情停課期間，老師們為了不讓學生失望，戴上口罩、背上器材，以外景形式到公園進行拍攝，以微電影的手法呈現音樂劇。看着一班嬌小的女老師為了達成學生的夢想，背着沉甸甸的器材，回校後仔細剪輯與後期加工，大家都深受感動。如今的音樂劇已融入跨學科元素，每年不僅有100多位學生在台上表演——無論是擔任司儀、跳舞、唱歌、演奏樂器的，每一位都是台上的主角，各人皆可綻放光芒。在表演前，我們會配合劇目進行跨科嘉年華式的活動，由不同學生負責，讓大家對劇目有更深入的認識。

Charlie劇照X1.。（作者提供）

Peter Pan_劇照X1。（作者提供）

從刻意安排到自主——走向承傳的校本文化

近年，我們讓學生選擇喜歡的角色並參加面試，只要學生全力以赴、主動爭取就有機會。非常感謝老師們的用心安排，特意讓小一、小二的同學在台下參與舞蹈表演，讓他們看着台上的哥哥姐姐，便會明白：只要努力練習，自己也能當上主角。看着同學們的進步，慢慢從台下一步一步走上台上，對白與演出的機會也越來越多，實在令人欣慰。

Wizard of Oz_劇照。（作者提供）

每年要舉行英文音樂劇一點也不容易，除了感謝老師，也感謝學生的付出，更感謝家長們的支持（包括入場欣賞、讓孩子接受訓練，以及當家長義工）。在全校齊心協力下，實踐了校訓「積極盡心 各展潛能」，也成就了各人的夢。

鍾君玲校長個人照。（作者提供）

作者介紹：

天水圍循道衞理小學鍾君玲校長



天水圍循道衞理小學鍾君玲校長於1999年加入學校，2024年擔任校長，曾獲行政長官卓越教學獎（中國語文教育學習領域），積極推動圖書教學，從閱讀中滲入價值觀和提升學生創意思維，又致力讓學生展潛能。



香港津貼小學議會簡介：



津貼小學議會由津貼小學學校代表組成，致力促進小學教育專業發展，為會員提供交流平台；議會亦參與多個政府諮詢組織，就教育政策提出專業意見。作為教育界重要持分者，議會致力提升教育質量，促進學生全人發展，並與各界攜手推動香港教育持續進步。

