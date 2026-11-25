五年前，德蘭中學的校園裡，還沒有一支正式的乒乓球隊。改變，始於一個中一女孩的勇敢提問。

當年，黃同學（Michelle Wong）只是個剛入學的新生，但她對乒乓球的熱愛，讓她鼓起勇氣找到了體育科的王老師，輕聲問道：「老師，學校可以幫我報名參加學界比賽嗎？」（內容由德蘭中學提供）



這個小小的請求，像一顆投入平靜湖面的石子，激起了層層漣漪。王老師不僅沒有忽視這個微小的聲音，反而敏銳地發掘了校內另一位同樣擅長乒乓球的同學，建議她們：「不如，你們組隊試試雙打？」

這份來自老師的鼓勵與支持，點燃了夢想的火苗。更幸運的是，黃同學的父親正是一位專業乒乓球教練，他被女兒的熱情和學校的誠意所感動，慷慨地提出要義務擔任教練。德蘭中學第一支乒乓球隊的雛形，就在這份純粹的熱愛與無私的奉獻中誕生了，而黃教練至今亦一直協助學校培訓更多的乒乓球健將，將德蘭中學家校合作的理念實踐出來。

然而，創隊之路並非一帆風順。初期，學校缺乏專業器材，女孩們只能四處租借場地練習。她們的汗水灑遍了校外的體育館，但心中的火焰從未熄滅。體育科老師們看在眼裡，積極為她們爭取資源。很快，在校方的全力支持下，專業的乒乓球桌和其他設備陸續進駐校園。

「德蘭，德蘭，勇往直前不怕難！」這不只是一句口號，更是這支隊伍最真實的寫照。有了穩定的訓練基地，女孩們的熱情感染了更多同學。從最初的兩人組合，到今天，乒乓球隊已發展成一支架構完整、充滿活力的校隊。她們在各區的比賽中嶄露頭角，贏得獎項，但最珍貴的，是這段從無到有、由個人夢想延伸至集體成長的動人歷程。

有身兼教練的父親教導及父愛加持，黃同學於不同乒乓球比賽中屢獲殊榮（德蘭中學提供）

就是她們對乒乓球的熱誠促成本校乒乓球隊的建立（德蘭中學提供）

經過幾年的努力，本校的乒乓球隊已經是一支有規模的校隊，有來自不同級別的隊員（德蘭中學）

本校乒乓球隊是不同比賽的常客（德蘭中學提供）

本校乒乓球隊是不同比賽的常客（德蘭中學提供）

感謝隊員爸爸擔任教練悉心教導！（德蘭中學提供）

德蘭多元體育課：從健球、匹克球到科技追蹤，解鎖每個女孩的運動潛能

德蘭女孩能寫下「從0到1」的乒乓球奇蹟，源於學校對多元運動熱情的呵護。

為讓每位學生找到專屬舞台，學校積極引入健球、匹克球、雙截棍及瑜伽等特色項目，打破傳統框架，讓不同能力的同學都能享受運動樂趣。體育課更融入科技元素，配戴智慧手環監測心率數據，進行科學化體能分析。

學校提供多元化的體育學習—匹克球（德蘭中學提供）

學校提供多元化的體育學習—健球（德蘭中學提供）

多元課程滋養出豐碩成果：田徑隊勇奪教區陸運會總冠軍並二度永久保留「主教盃」，更成功踏上全港僅16席的 Division 1 舞台；中國舞隊及游泳隊亦屢獲殊榮。

學校提供多元化的體育學習—中國舞隊（德蘭中學提供）

即使冒着風雨，仍無阻本校田徑隊健兒全力以赴、勇往直前的決心！（德蘭中學提供）

從特色體驗到頂尖賽事，德蘭體育科以多元與包容照顧學習差異，讓女孩們在動靜之間建立自信、學會堅毅，把球場上的汗水轉化為勇敢追夢的力量！ 在這裡，只要你敢於夢想、勇於嘗試，學校就是你最堅實的後盾，陪伴你將不可能變為可能！

（內容由德蘭中學提供）

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