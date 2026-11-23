傳統名校聖若瑟書院日前（21日）舉行中一收生簡介會，吸引逾千名家長報名，近千人出席。副校長譚創耀於會上介紹，學校於2027/28學年將提供54個中一自行分配學位，所有申請者均獲邀於明年2月27日參加面試，面試涵蓋中、英、數三科個人面試及小組討論，不設筆試。



聖若瑟書院舉行中一收生簡介會，吸引逾千名家長報名，近千人出席。（學校提供）

設54個自行分配學額 不設筆試着重解難與熱誠

副校長譚創耀公布2027/28學年中一自行分配學位安排，申請期為2027年1月4日至1月18日，家長可親臨學校或透過「中一派位電子平台」遞交申請，校方建議家長親臨遞交，以便即場核對資料。面試方面，中文科主要以粵語進行，其餘環節則以英語進行。校方指出，小組討論圍繞個人成長，着重學生的分析、解難、溝通及協作能力，亦重視禮貌、態度與學習熱誠，鼓勵學生衣着整齊、真誠投入交流。

聖若瑟書院2027/28學年中一自行分配學位安排 項目 詳情 自行分配學額 54個 申請日期 2027年1月4日至1月18日 申請方式 親臨學校，或透過「中一派位電子平台」遞交（表格可於校網下載） 面試資格 所有申請者均獲邀參加面試 面試日期 2027年2月27日（時間以電郵通知） 面試形式 中、英、數三科個人面試及小組討論，不設筆試 面試語言 中文科主要以粵語進行，其餘環節以英語進行 正取生通知 2027年3月31日，以電話及電郵通知

11人升讀醫科6人讀法律 中五生獲牛津提前錄取

建校151年的聖若瑟書院秉持「勤勞與美德」校訓，歷代培育不少傑出校友，包括「光纖之父」高錕教授、香港中文大學校長盧煜明教授、中國工程院院士李卓芬教授及泳壇健將麥世霆等。硬件方面，隨着堅尼地道26號校舍完成翻修，創科活動室、圖書館學習中心及健身中心等設施已陸續投入使用。

升學及學術表現方面，2026年約120名「若瑟夫」應考香港中學文憑試（DSE），當中11人升讀醫科、6人修讀法律；海外升學方面，唐銘蔚同學去年完成中五後獲牛津大學提前錄取，現正攻讀物理學碩士課程。

校長郭廸民亦分享學生在多項國際及本地賽事的佳績，包括李衍俊於2026年蒙古國際數學競賽奪銀、陳翊翔於第36屆國際生物奧林匹克獲銀牌，以及唐銘蔚與李浩賢先後於亞洲物理奧林匹克奪銅；學校亦連續贏得第42及第43屆香港數學競賽團體冠軍、於2025香港物理奧林匹克獲最佳參賽學校獎，並於近9年6度奪得聯校科學展覽總冠軍。

語文及體藝方面，學生於第77屆校際朗誦節獲逾40個獎項，中文辯論隊於2026香港大律師公會辯論賽及香港醫學會醫療政策粵語辯論比賽封王，英文辯論隊亦於2025香港中學辯論賽奪得亞軍。

校長郭廸民分享學生在多項國際及本地賽事的佳績。（學校提供）

逢周三半天課留白探索 與清華深圳研究生院合作

作為補助英文中學，聖若瑟主要以英語授課並提供DSE課程，教師亦會支援自行準備GCSE或IAL考試的學生。學校於中一及中二的中、英、數三科推行小班教學，高中則由每級5班分為6班授課，並配合跨科專題研習。為讓學生有更充裕時間參與活動及自主規劃，學校逢星期三只安排半天課堂，同時正與清華大學深圳國際研究生院開展合作，並舉辦涵蓋科學、經濟、商業及語文等主題的研學團，走訪內地、韓國、英國、新加坡及芬蘭等地。

逾40個學會由學生自主籌辦 校友師友計劃助認識職場

校長郭廸民指出，中學教育不應只限於課堂，學校期望培養自信、具多元才能及自主自律的未來領袖，讓學生從容應對人工智能帶來的挑戰與時代轉變。校內設有超過40個課外活動組織，由學生自主籌辦、老師從旁引導；例如中一迎新日由中二及中三師兄協助帶領，「綠與白開放日」由學生負責策劃、舞台、音效及對外協調，中一新生亦會合力設計班本遊戲攤位。

此外，中一學生均須參與制服團隊以學習紀律與合作，亦可透過社會服務團、扶輪社及公民學會等參與明愛賣物會及院舍探訪。高中學生更可透過校友師友計劃，在不同專業校友指導下實習及認識職場，並於學術晚宴汲取校友的人生經驗，探索未來升學與就業方向。