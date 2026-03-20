諾貝爾獎得主到訪聖若瑟書院　與中大校長盧煜明對談

聖若瑟書院（St. Joseph's College）聯同裘槎基金會（The Croucher Foundation）主辦「與諾貝爾獎得主溫格雷爵士對話：創造現代治療藍圖之旅（A Dialogue with Nobel Laureate Sir Gregory P. Winter: The Journey to Create the Blueprint for Modern Cures），活動於3月18日在聖若瑟書院校舍舉行。主辦方成功邀請2018年諾貝爾化學獎得主溫格雷爵士出席對話，與以及來自全港多間本地及國際學校逾400名師生交流，其中論壇環節更邀請到中大校長、聖若瑟書院校友盧煜明教授（Prof. Dennis Lo）參與。



「與諾貝爾獎得主溫格雷爵士對話：創造現代治療藍圖之旅（A Dialogue with Nobel Laureate Sir Gregory P. Winter: The Journey to Create the Blueprint for Modern Cures）已經於3月18日在聖若瑟書院校舍舉行。（聖若瑟書院提供）

科學原理變成故事引人入勝 與中大校長盧煜明對談

是次活動首先由聖若瑟書院郭廸民校長致辭揭開序幕，講述STEAM教育如何孕育學生科學思維發展及素養。隨後，溫格雷發表了主題演講，剖析他在蛋白質工程領域的精闢見解，將深奧科學原理化為一段段引人入勝的故事。他亦提到自己童年出於好奇，進而醉心科研，最後獲得諾貝爾獎的旅程。他強調，科學探索源於對未知的渴望與堅持，深深觸動了在場的年輕人，鼓舞他們勇敢追尋創科夢想。

隨後的座談會及問答交流環節由聖若瑟書院年輕校友、現就讀香港大學醫學院的李學霖擔任主持。論壇上，溫格雷與盧煜明討論的議題相當廣泛，涵蓋科學研究背後種種，包括探索科研主題所需的好奇心、如何堅持找出真相或研究方法等，另外，論壇亦探討科研商業化背後涉及的道德議題，以至人工智能（AI）在未來科學界的嶄新角色等。兩位傑出科學家不僅分享了深邃的學術見解，更循循善誘地提醒在座學子，在人生與科研道路上，須誠實正直、具同理心、保持樂觀正面、多閱讀及勇於實驗尤為重要。

是次活動成功激發不少年輕人對科學的熱誠。（聖若瑟書院提供）

台上的交流結束後，大會亦於校內舉行茶會。溫格雷與盧煜明走下講台，與一眾來賓及學生面對面交流。各位出席者紛紛把握與大師近距離對話的機會請教疑難、分享個人見解。

溫格雷英國出生 憑「多肽和抗體的噬菌體展示技術」獲諾貝爾獎

溫格雷於1951年在英國李斯特（Leicester）出生。童年時曾在加納生活，期間拜訪當地物理學家和海洋生物學家，又常與兄弟玩伴一起嘗試進行實驗，激發其對科學的好奇心，引領他踏上科研之路。回英，他在劍橋大學三一學院（Trinity College, Cambridge）完成本科學業，並於1977年在蜚聲國際的英國醫學研究委員會分子生物學實驗室（MRC LMB）取得博士學位。在實驗室實習進修期間，他掌握了研究蛋白質與DNA測序相關技術。

任職於分子生物學實驗室期間，溫格雷針對早期源自老鼠抗體被人體免疫系統排斥的難題，首創抗體「人源化（humanisation）」技術，利用基因工程讓抗體能被人體接受，為日後新型藥物研發技術作出卓越貢獻。另外，「噬菌體展示技術（phage display）」技術是溫格雷另一項對科學研究最具突破的貢獻，使科學家能夠快速開發出強大且完全「人源化（humanised）」抗體藥物，這對治療人體免疫疾病及癌症相關的多種頑疾貢獻殊偉。他亦憑「多肽和抗體的噬菌體展示技術」與另外兩位科學家共享2018年諾貝爾化學獎。

溫格雷亦曾獲頒英國皇家學會院士（FRS）、英國醫學科學院院士（FMedSci）及大英帝國司令勳章（CBE）。他亦曾出任劍橋大學三一學院院長及MRC LMB榮譽研究領袖，現擔任裘槎基金會主席，持續推動全球科學發展。