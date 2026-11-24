文：香港道教聯合會青松中學蔡子良校長

學校不只是學習知識的地方，更是讓學生追尋夢想、分享生命故事的溫馨園地。承蒙九龍倉「學校起動」計劃（ProjectWeCan）的鼎力資助，我校籌建的「一劇場」順利落成啟用。這處空間的誕生，不僅為熱愛戲劇創作、舞台表演及後台製作的師生築建了專業的聚腳地與實踐平台，更寄託著我們著重全人教育與美感薰陶的教育初心。在2026年10月24日，這個劇場迎來了意義非凡的創團首演——原創劇目《未完的劇本：彩虹邨的Ching Chung歲月》。這不單是一般學界的劇場表演，而是一場跨越半個世紀、深具生命深度意義的跨世代心靈對話。



（作者提供）

戲劇的生命力在於真實，為了讓劇本注入靈魂，同學們早在上學期臨近暑假之際便走出課堂，踏入鄰近及即將遷拆的彩虹邨。他們走訪長者住所與公共空間，帶著同理心細細聆聽老街坊年輕時的生活足跡，以及他們與這片社區的點滴回憶。彩虹邨標誌性的七彩外牆下，蘊藏著香港草根階層數十年來的溫情，同學們將這些滿載時代印記的口述歷史，用心記錄並轉化為一幕幕有血有肉的舞台劇本。其中，長者們不僅傾囊相授往昔故事，更在演出當天親自踏上舞台與青松中學的同學並肩演繹，甚至連劇場內外展出的藝術展品，亦是由長者與本校師生攜手共創，讓整個劇場空間化為一件跨世代共融的視覺藝術品。

（作者提供）

劇中扣人心弦的一個劇目，取材自一位在彩虹邨成長少年的真實縮影。在彩虹邨的微光裡，李姨每天咬緊牙關、日夜打三份工，只為了籌集重病丈夫的手術費用。另一邊廂，女兒在籃球場上拼盡汗水，迎來了中學最後一場決賽。她多麼渴望在最榮耀的一刻，能看見爸媽在場邊為她鼓勁；但身為酒樓基層員工的母親，若為了半天賽事請假，便會失去全月賴以維持家計的「勤工獎」；面對殘酷的現實，母親只能強忍遺憾缺席。生計的無奈與青春的遺憾在病房裡拉扯，直到街坊鄰里的溫暖開解，讓愛與理解悄悄融化了彼此的委屈。女兒雖只取得亞軍，卻在看見父母疲憊的雙眼時豁然釋懷。那枚獎牌，終究牽緊了一家人緊貼的心。在愛面前，沒有遺憾⎯「媽，你先係我心目中嘅冠軍。」這份相守，就是最偉大的勝利。

（作者提供）

（作者提供）

這場演出之能動人心弦，在於它並非單純的戲劇展演，亦非局限於常規的長者探訪，而是一次將「彩虹邨社區脈絡 × 價值觀教育 × 跨世代藝術創作」完美結合的結晶品。我們常常說「教育無痕」，真正的品格教育絕非刻板說教，而是透過這類深度體驗，引導學生在真實情境中領會孝悌感恩、堅毅奮進與同理心。劇名雖定為《未完的劇本》，但正因其「未完」，象徵著年輕一代與長者前輩將繼續攜手書寫香港社區的動人故事；教育之臻善，正在於以生命啟發生命、以美育潤澤心靈。這段在「一劇場」發光發熱的時光，必定能成為每位參與師生一生受用的精神養分。

（作者提供）

蔡子良校長。（作者提供）

作者介紹：

香港道教聯合會青松中學蔡子良校長



蔡子良校長現任香港道教聯合會青松中學校長，從事教育工作多年，積極推動學生的全人發展與價值教育。他同時肩負多項教育及社區職務，包括香港中文中學聯會執行委員、觀塘區學校聯會執行委員、教育局觀塘區公益少年團執行委員會副主席、九龍地域校長聯會執行委員、中國香港學界體育聯會港島及九龍地域中學分區委員會委員、中電觀塘區地區客戶諮詢委員會委員、香港童軍總會秀茂坪區務委員會委員、觀塘區議會秀茂坪分區委員及和富青少年網絡委員。蔡校長致力啟發學生潛能，讓他們在學校找到屬於自己的亮點，並透過價值教育及體藝訓練，培養學生具遠見與勇氣，讓他們望得更遠、走得更遠，成就不平凡的成長歷程。



香港津貼中學議會簡介：



香港津貼中學議會成立超過半個世紀，致力提升教育專業發展，組織不同活動供會員學校參與，並就各種教育政策和措施提出意見，成為業界與政府溝通的重要橋樑。我們秉持專業精神，追求卓越，致力發展學生的天賦，為香港優質教育貢獻力量。

