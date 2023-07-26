葵涌蘇浙公學參與我的行動承諾加強版計劃　了解傳媒生態行業運作

為推動媒體及資訊素養教育，教育局推出「我的行動承諾」加強版計劃，為中小學提供資助，舉辦國民教育、國家安全教育和媒體資訊素養相關活動。《香港01》早前為葵涌蘇浙公學舉辦「媒體素養講座」，由前線編採人員向學生介紹新聞行業的運作，並講解成為記者的要求及入行建議，助學生了解傳媒運作，提升媒體及資訊素養。



早前《香港01》為葵涌蘇浙公學舉辦「媒體素養講座」，由教育組副編輯主任盧勁揚主持。（張浩維攝）

資深編輯講解行業生態

講座由教育組副編輯主任盧勁揚主講，介紹《香港01》各個部組的架構、記者日常工作流程及運作方式，讓學生深入了解香港傳媒以及《香港01》不同員工，包括記者、編輯等職位的工作內容。

講座深入講解記者的工作內容以及要求，並以《香港01》不同部組的報道作例子，解釋記者工作的分類和實際工作情況，讓學生了解記者不單需要外出訪問，亦要兼顧拍攝、資料搜集及整理、求證等工作。同時，講座亦加入生涯規劃元素，介紹各間大學傳理學系的入學要求，以及記者的入行方式、實習安排，讓有意加入傳媒界的學生可以參考相關資訊。

講座亦邀請了《香港01》的前線記者鄧柳媚分享採訪經驗，講述大學修讀新聞系的原因及實習工作內容，以及曾於電子傳媒、報紙及網媒的採訪經驗。（張浩維攝）

前線記者分享採訪經驗

講座亦邀請了《香港01》高級記者鄧柳媚分享採訪經驗，講述大學修讀新聞系的原因及實習工作內容，以及過往於不同電子傳媒、報紙及網媒的工作和採訪經驗，包括十號風球襲港期間外出工作的經歷、以及如何一手包辦新聞報道的稿件、相片、影片及旁白。

最後，針對現時人工智能（AI）日趨盛行，講座亦於學生探討人工智能所產生的問題及潛在風險，包括講解人工智能目前的弱點，讓學生了解行業未來發展，以及小心應對網上資訊。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡《香港01》代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747