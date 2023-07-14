香港01學校資訊素養講座　互聯網總監分享媒體如何應用AI大數據

人工智能成為近期最新熱門科技，《香港01》早前為油塘佛教何南金中學的中四學生舉辦到校講座，由互聯網經營高級總監覃純健主講，分享《香港01》作為網媒如何採用人工智能、大數據協助日常運作，亦與學生探討人工智能最新發展和箇中利弊。



《香港01》為佛教何南金中學舉辦媒體AI與大數據講座，由《香港01》互聯網經營高級總監覃純健主講。（蘇煒然攝）

講座先與學生分享人工智能、大數據等基本概念和原理，繼而與學生分享《香港01》如何在不同層面應用人工智能和大數據。例如編輯會參考數據掌握社會脈搏，供編採人員參考和制訂採訪方向，亦會透過科技，精準向讀者提供他們感興趣的新聞和資訊。

《香港01》為佛教何南金中學舉辦媒體AI與大數據講座，由《香港01》互聯網經營高級總監覃純健主講。（蘇煒然攝）

另外，《香港01》亦會利用不同數據作報道用途，頻道「研數所」專門報道與數據有關的新聞，從不同角度比較和分析數據，並以圖像或不同方式展示，讓讀者更易理解。講座中亦與學生分享貼身數據新聞例子，讓學生明白大數據並非遙不可及。

覃純健於講座中亦與學生探討近期大熱的生成式人工智能，透過不同新聞事例，讓學生明白應如何使用最新科技，以及面對人工智能盛行令網上騙案、虛假資訊急速增加，提醒學生上網時應更加小心謹慎，提防虛假資訊。

《香港01》為佛教何南金中學舉辦媒體AI與大數據講座，由《香港01》互聯網經營高級總監覃純健主講。（蘇煒然攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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