資訊素養｜學生訪《香港01》　首席記者講解傳媒工作及深度報道

《香港01》作為倡議型媒體，一直著重深度報道，希望透過報道讓社會反思不同政策和議題。《香港01》首席記者黃雲娜早前於深水埗滙基書院學生到訪編輯室期間，為過百名參觀學生介紹何謂深度報道以及傳媒運作。



《香港01》舉辦講座、工作坊 支援中小學推行資訊素養及國民教育｜附申請聯絡方法

《香港01》早前安排匯基書院逾百名學生到《香港01》編輯室，參加傳媒生態及深度報道講座。該講座由《香港01》首席記者及深道報道組主管黃雲娜負責。（蘇煒然攝）

《香港01》首席記者黃雲娜是深度報道組主管，她投身傳媒行業多年，曾獲多個獎項，包括憑〈六四33周年 端正歷史態度 別讓「六四」成為禁語〉獲「2023 SOPA『卓越評論獎』大獎」及以〈財政預算案2021：香港需要怎樣的財政司司長？〉入圍「2022 SOPA『卓越評論獎』三甲」。

她於講座先向學生解釋甚麼是記者，並分享記者的工作內容，然後以此作切入點，與學生一同反思社會需要記者的原因。講座中她亦向學生介紹何謂深度報道，指出深度報道內容比一般報道詳盡，亦沒有固定格式、不受篇幅所限，內容亦具有批判性，並能帶出改善方法。

她以過往報道香港房屋問題為例，認為深度報道記者需要不停提出問題，並將問題串連起來，甚至提出倡議。她說，當時報道倡議本港設立人均最少居住面積，雖然未被即時接納，但已引起社會廣泛討論。

最後，她亦指出成為好記者的元素，除了「鐵腳、馬眼、神仙肚」，亦加入科技時代必須的「摩打手、AI腦」，學生們如果喜歡「問點解」，就已經擁有成為記者的特質。

黃雲娜在講座中舉出成為好記者的元素，說學生們如果喜歡「問點解」，就已經擁有成為記者的特質。（蘇煒然攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，為學校提供媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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