直資聚賢｜小學實踐博雅教育　緊密師生關係提升教學效能

文：嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長

說起博雅教育，大家一定想到嶺南大學。最近，嶺大有十五位學者榮登2023年公布的美國史丹福大學全球首2%頂尖科學家名單。是次成就不僅肯定嶺大在整體研究和學術的實力，亦確認了學者們在其學術研究領域之貢獻及對社會的影響。到底什麼是博雅教育？在小學又能否實踐博雅教育呢？



在美國大學教育界，有一類學校叫Liberal College，即博雅學院，其規模雖小，但注重全人教育，師生關係亦更密切，排名通常都會超越Ivy League 常春藤學府。

那麼，學校是不是和住屋一樣，越大越好呢？

以「愉快學習 、全人發展」為宗旨的嶺南大學香港同學會小學傳承「博雅教育」的精髓，以1：11的師生比例為每級兩班學生提供優質的教學和關顧。學校推行小班活動教學，實行雙班主任制，而一年級更特設三位班主任，分別為兩位本地老師及一位外籍老師，老師對每個學生的認識更深入，提升了對學生的關顧。

根據著名教授John Hattie的教學效能研究，密切的師生關係對提升教學效能有著最積極正面的影響。嶺小的校長、老師在小息時候和班主任課堂皆會跟學生聊天、玩遊戲，在最自然的語境，提升學生的語言溝通能力，同時也加強師生關係。

不少家長都因為愉快學習而選報嶺小，而學校的「關愛」文化，亦深受家長認同。學校引入跨課程學習以便拓展學習主題的深度及闊度。老師們用心共備，設計教學活動，為學生創建更立體的學習技能培訓及品德情意的培育，讓學生在多元學習技巧和知識建構方面更為卓越。

作為家長，較擔心的或許是孩子能否適應學校生活，與其他同學相處是否融洽等。在嶺小，高年級的風紀會在初小學生小息時在他們身邊默默保護，溫柔陪伴。小食售賣機有故障時，在體育室當值的大哥哥大姐姐聽到初小的同學買不到食物就會出來幫忙，除了安慰同學不要緊張外，更會幫他們找尋方法。在學校裡，同學們除了有老師作為代父母，還有代兄代姐。

學校致力建立溫暖和諧的氣氛，常透過不同的活動，為家長和孩子建立親密的關係，就似家人一樣，一起畫壁畫，一起賞月，猜燈謎，一起食月餅和分享中秋食物。

因為學校不大，無論什麼類型的小朋友都會被愛，受到關注和得到表現及認可的機會而加強自信心。這裡是孩子們的舞台！品行佳可以做風紀；藝術有天賦可成為視藝校隊；願意服務可做運動大使、圖書館大使及升旗隊隊員，每週早會及午息時間還輪流讓所有同學上台表演，實踐真正的「讓每個學生閃耀」。

（嶺南大學香港同學會小學提供）

作者：嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

