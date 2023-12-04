校長專訪｜保良局百周年中學特設小組　助學生升讀海外頂尖大學

屯門保良局百周年李兆忠紀念中學深受家長歡迎，於剛過去的2023年度聯招（JUPAS）達到所有參與聯招的學生均獲派位之外，更幾乎每年都有學生負笈海外升讀頂尖大學。本學年（2023/24）新上任的校長呂恒森接受「01教育」專訪時介紹學校學生事務處屬下的的精英培訓小組，該小組以發展優秀學生潛質為目標，亦會指導校內精英學生報讀海外知名學府，並提供相關支援，包括協助申請獎學金。他又提到，學校重視對學生的升學及就業輔導，幫助他們尋找志向。



保良局百周年李兆忠紀念中學呂恒森校長表示，學校設有精英培訓小組，幫助成績優秀的學生升讀海外頂尖大學。（鄭子峰攝）

精英培訓小組助學生升讀外國頂尖大學 覓資源助解決經濟困難

保良局百周年李兆忠紀念中學的精英培訓小組的目標之一，是幫助精英學生突破傳統升學途徑。小組由廿多名學業成績優異的中二至中六學生組成，主要成員名額屬「有入無出」，中一至中五學生的全年成績如達到全級首五名，即可於下學年起永久加入小組，以減少壓力。

當學生的成績達到一定水平後，學校會主動提供外國頂尖大學的升學資訊，讓學生與家長考慮是否到外國升學。若有意負笈海外小組就會提供支援，例如由教師預備學生應考外國大學入學試、教導學生撰寫自薦信、協助報名英國大學聯招（UCAS）等。

呂校長指，申請入學外國知名大學的程序複雜，一般教師沒有認識，而百周年李兆忠紀念中學擁有具相關經驗的專責教師，可以全程陪伴同學完成申請、面試、繳交入學文件等程序。如果學生有經濟困難，學校更會運用校內及保良局的資源支援，亦會協助學生申請不同獎學金，盡量減低學生海外升學的憂慮，發揮他們最大的潛質。

有學生升讀倫敦帝國學院 中三、四已修讀大學課程

百周年李兆忠紀念中學於上學年有一位學生在精英小組的幫助下，成功入讀倫敦帝國學院（Imperial College London），並成申請香港政府的香港卓越獎學金，獲頒近乎全額學費津貼，條件是畢業後須回港工作。

呂校長強調，該名學生並非突然有意海外升學，而是學校有系統和針對性地了解學生需要後，於中三、中四候就已安排他修讀大學課程，啟發他學習上的興趣，亦見證團隊的敢創思維，為學生設想更多。

保良局百周年李兆忠紀念中學呂恒森校長表示，學校十分重視學生的升學及就業輔導，相關輔導於中一起已經進行，直至中六。（鄭子峰攝）

學生成績好亦需升學就業輔導 學校提供六年指導

現時學界重視為學生進行生涯規劃，呂校長更表示，「即使學生讀書成績再好，都要搵到自己嘅目的地同方向」，不能期望學生升讀中六就突然找到志向。因此，學校於中一起就為學生提供升學及就業輔導，直至中六畢業，讓學生有充裕的時間從自己的興趣尋找志向。

他說學校的升學及就業輔導活動並不限於講座形式，更包括一對一指導及提供過往師兄師姐的資料作參考，啟發學生選擇一條合適自己的道路，明白「世界真係好大」。