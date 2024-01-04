元朗區中學｜9間英文中學名單　附自行分配學額數字、收生要求

元朗區位於新界西部，當中包括元朗及天水圍，區內共有39間中學，當中有4間屬官立學校、30間屬資助學校、5間屬直資學校。元朗區共有9間英中，當中包括基督教香港信義會元朗信義中學 、元朗商會中學及新界鄉議局元朗區中學等。



元朗區英中名單

附表一：元朗區英文中學名單

中華基督教會基元中學

元朗商會中學

天主教崇德英文書院

東華三院盧幹庭紀念中學

香港管理專業協會羅桂祥中學

基督教香港信義會元朗信義中學

新界鄉議局元朗區中學

聖公會白約翰會督中學

趙聿修紀念中學

附表二：元朗區中學名單

十八鄉鄉事委員會公益社中學

中華基督教青年會中學

中華基督教會方潤華中學

中華基督教會基元中學

中華基督教會基朗中學

元朗公立中學

元朗公立中學校友會鄧兆棠中學

元朗天主教中學

元朗商會中學

天水圍官立中學

天水圍香島中學

天水圍循道衞理中學

天主教培聖中學

天主教崇德英文書院

可道中學（嗇色園主辦）

伊利沙伯中學舊生會中學

伊利沙伯中學舊生會湯國華中學

伯特利中學

佛教茂峰法師紀念中學

明愛元朗陳震夏中學

東華三院馬振玉紀念中學

東華三院郭一葦中學

東華三院盧幹庭紀念中學

金巴崙長老會耀道中學

香港中文大學校友會聯會張煊昌中學

香港青年協會李兆基書院

香港管理專業協會羅桂祥中學

基督教香港信義會元朗信義中學

基督教香港信義會宏信書院

博愛醫院鄧佩瓊紀念中學

順德聯誼總會翁祐中學

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學

新界鄉議局元朗區中學

聖公會白約翰會督中學

萬鈞伯裘書院

裘錦秋中學（元朗）

路德會西門英才中學

趙聿修紀念中學

賽馬會萬鈞毅智書院