《香港01》辦中學國民教育講座　iProA張詩翱談國家創科成就

香港現時正積極融入國家發展大局，當中涉及對國家科技發展，尤其值得香港學生了解。《香港01》早前聯同滙基書院，為同學們舉辦中國創新科技講座，邀請了互聯網專業協會理事會成員張詩翱，與近百名同學分享國家從古至今的創科成就，並簡介了內地多項超級工程及智能生活的發展，以及太空、軍事等科技成就，並啟發學生們思考一下發展創科的意義。



張詩翱是互聯網專業協會理事會成員，亦是HKtag創辦人兼會長。他曾於英國深造四年，擁有逾20年於資訊科技界的工作經驗，並於電訊網絡、物聯網應用等領域有深厚的認識。

互聯網專業協會理事會成員張詩翱，與近百名同學分享國家從古至今的創科成就，並簡介了內地多項超級工程及智能生活的發展，並啟發學生們思考一下發展創科的意義。（夏家朗攝）

他從中國古代創科發明說起，除古代四大發明以外，亦包括發明候風地動儀的張衡、首個想到火箭飛天的萬戶等古代傑出科學家，以至國家近代超級工程，例如北盤江第一橋、洋山深水港四期碼頭。

張詩翱亦分享國家最新的太空科技發展，包括中國空間站問天實驗艙、國家探月工程、「祝融號」火星車的工作，更預告國家將於明年發射的巡天望遠鏡的資料等。

全球致力發展智能生活，國家在有關範疇亦有極大進展。張詩翱為同學們介紹了中國製造並極度堅固的「超薄玻璃」，以及適用於複雜地形的「絕影X20」機械狗，有助人類探索惡劣環境，以及國家6G衛星通訊的發展等先進技術。

他寄語同學認識國家創科發展以外，亦要反思箇中意義，認為創科有助改善環境，降低能源消耗，增加現有產品的價值，改善人類的生活，而隨着國家的創科進步，亦能減少對國外技術依賴，呼籲同學們投身，成為協助國家建設的一份子。

互聯網專業協會理事會成員張詩翱(中)，到匯基書院與近百名同學分享國家從古至今的創科成就，並啟發學生們思考一下發展創科的意義。（夏家朗攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747