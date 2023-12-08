校園天地｜樂善堂梁銶琚學校（分校）　另類STEAM及環保教育

樂善堂梁銶琚學校(分校)前校監楊小玲博士於2017年為學校爭取退役雙層巴士，讓學校得以申請「優質教育基金」，並成功獲得118萬撥款進行改裝，設置全港首架STEM Bus。學校自2015年起積極推動STEAM教育，適逢STEM Bus外牆需要進行翻新工程，學校決定藉此機會，把翻新項目的「動手做」部分交給學生及校友，為他們提供一個獨特的正向教育和STEAM學習機會。（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）



推動科學與科技教育的同時 宣揚永續發展目標（SDGs）

劉鐵梅校長認為科技的發展不僅僅是為了方便人們的工作，更重要的是讓地球的生活能夠可持續發展。因此，校長邀請了一位經常以大自然風格創作的著名芬蘭藝術家Riitta Kuisma為本校STEM Bus設計畫作，及教授學生在STEM Bus上繪畫作品。藝術家Riitta擁有豐富的繪畫壁畫經驗，在香港多處都能欣賞到她的作品。Riitta表示這次的作品對她而言也是一種突破，她把既往的風格融入了科學科技和永續發展的概念。

正向及STEAM學習體驗

是次活動營造了一個實踐動手能力的學習環境，充分利用學校的設施，將課堂搬到戶外，使學生的學習不再局限於課室。在正式繪畫當天，藝術家首先教授學生油畫技巧，包括執筆技巧和上色方法，然後再讓學生自行分工，自律地完成任務。整個過程不僅可以培養學生的繪畫技巧、激發創意思維、提升藝術素養，，更能訓練學生的溝通協作能力，提升正向情緒。

被選中的18位學生都是喜愛藝術和STEM的小朋友，在活動前需要先提交一幅以30週年校慶為主題的畫作。為推動科學與科技發展，學生可以選擇在STEAM堂中學習了的數位藝術或人工智能生成技術生成畫作。

繪畫當天，除了有劉校長及兩位副校長到場支持外，莫文韜校監也到場支持學生和校友，與他們共同創作畫作，希望為學生提供一個嶄新的學習環境，以及向同區的居民宣揚學校的正向能量。家長表示這是一次難得的學習機會，讓學生學會在艱苦的環境中堅持，從中獲得滿足感。

（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

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