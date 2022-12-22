升中派位｜整合28間新界東英中自行分配學額收生要求、面試日期

【沙田區／大埔區／北區／西貢區】2023/24學年升中自行分配學位將於2023年1月3日至17日接受申請，家長可為子女不受校網限制申請最多2間學校，學校將撥30%學額自行收生。現時各間中學已上載申請表格至校網，並公布收生要求。為方便各位家長及學生尋找心儀學校的資料，「01教育」為大家整合28間位於新界東的英中的自行分配學額數目、收生準則及面試日期等資料。



沙田區英中名單 ▼ ▼ ▼

沙田蘇浙公學是沙田區內的英文中學之一。（資料圖片）

沙田區共有13間英中，分布於大圍及沙田一帶，當中包括浸信會呂明才中學、沙田蘇浙公學、沙田官立中學及聖羅撒書院等。

沙田蘇浙公學於收生資訊中提到，將於2月25日舉行升中面試技巧講座，申請人會獲優先安排出席該講座。而賽馬會體藝中學則列明，申請者須以支票支付50元申請費，經甄選後的申請人會獲邀請提交藝術檔案或1分鐘的體育技能短片，以甄選參加實習測試及首輪面試。"

大埔區英中名單 ▼ ▼ ▼

恩主教書院是大埔區的英文中學之一。（資料圖片）

大埔區共有5間英中，當中包括迦密柏雨中學、恩主教書院及王肇枝中學等。南亞路德會沐恩中學則在收生資訊中提到，申請者的中、英、數三科成績需在 B 級或以上。

北區英中名單 ▼ ▼ ▼

北區共有6間英中，當中包括東華三院甲寅年總理中學、田家炳中學及東華三院李嘉誠中學等。

香港道教聯合會鄧顯紀念中學及東華三院甲寅年總理中學在收生須知中均有提到，申請者必須於小五下學期或小六上學期之校內試的中文、英文及數學科取得1A2B或以上的成績；如果學科成績不以等級計算，則中、英、數三科均須達八十分或以上。另外，東華三院甲寅年總理中學有另外指出，若學生於課外活動或全港比賽取得優異成績，可作特別考慮。

西貢區英中名單 ▼ ▼ ▼

位於將軍澳的迦密主恩中學是區內英文中學之一。（資料圖片）

西貢區有4間英中，全部位於將軍澳一帶，包括景嶺書院、將軍澳官立中學、基督教宣道會宣基中學及迦密主恩中學。

其他地區的英中名單 ▼ ▼ ▼