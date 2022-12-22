升中派位｜一文看清22間港島英中自行分配學額收生要求、面試日期

【東區／灣仔區／中西區／南區】2023/24學年升中自行分配學位將於2023年1月3日至17日接受申請，家長可為子女不受校網限制申請最多2間學校，學校將撥30%學額自行收生。現時各間中學已上載申請表格至校網，並公布收生要求。為方便各位家長及學生尋找心儀學校的資料，「01教育」為大家整合22間位於港島英中的自行分配學額數目、收生準則及面試日期等資料。



中西區英文中學之一的英皇書院於剛過去的2022年度中學文憑試（DSE）之中誕生了1位狀元。（網上圖片）

中西區及南區英中名單 ▼ ▼ ▼

中西區及南區分別有7間及1間英中，其中位於中西區的英皇書院在剛過去的2022年度中學文憑試（DSE）之中誕生了1位狀元。中西區亦有多間傳統名校，包括高主教書院、聖若瑟書院、聖類斯中學、英華女學校等。

傳統名校皇仁書院位於灣仔區，在剛過去的2022年度中學文憑試（DSE）之中亦誕生了1位狀元。（資料圖片）

灣仔區英中名單 ▼ ▼ ▼

灣仔區共有7間英中，其中皇仁書院在剛過去的2022年度中學文憑試（DSE）之中誕生了1位狀元。灣仔區亦有多間傳統名校，包括瑪利曼中學、聖保祿中學、香港真光中學及香港華仁書院等。

其中皇仁書院表明，學校會另行約見約20位在音樂及 /或運動方面具卓越表現的申請者，相關取錄名額不超過7位。另外如因疫情關係未能舉行面試，評選準則將改為學業成績及操行佔70%，課外活動及服務佔30%。

張祝珊英文中學是位於東區的英文中學之一。（資料圖片）

東區英中名單 ▼ ▼ ▼

東區共有7間英中，當中包括港島民生書院、庇理羅士女子中學、嘉諾撒書院、張祝珊英文中學、筲箕灣官立中學及聖馬可中學等。

其他地區的英中名單 ▼ ▼ ▼