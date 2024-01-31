拔萃女書院校長劉靳麗娟延遲退休續留任　校方稱未能覓得接任人選

撰文：容育仁
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拔萃女書院校長劉靳麗娟原擬本學年結束後退休，女拔校董會今日（31日）發出通告，表示目前未覓得合適新校長人選，劉靳麗娟將繼續擔任校長一職。今年70歲的劉太總計領導女拔達四分一世紀，為該校校長任期第二長的「掌門人」。

女拔校長劉靳麗娟。（資料圖片/梁鵬威攝）

2022年11月刊登招聘廣告同時請小學及中學部校長

女拔2022年11月下旬刊登招聘廣告，同時招聘中學及小學部新校長，標明聘「Headmaster/ Headmistress」，即不只限女教育界人士申請，合資格的男教育界人士也可一試。小學部校長2023年9月1日上任，而中學部校長則2024年9月1日上任，但有標註「或更早（or, if possible, earlier）」，代表劉靳麗娟已準備隨時交棒。

校方去年4月公布聘請舊生明皓（Holly Ming），於9月1日接任拔萃女小學校長。明皓畢業於美國哈佛大學擁有博士學位，從事教學研究及課程設計工作，曾出書探討移居外地學童的成長。

劉靳麗娟1999年接任校長　任「掌門人」四分一世紀

至於拔萃女書院校長人選方面，一直未有消息公布。校監余嘉寶校方今日代表女拔校董會發出通告，表示校長劉靳麗娟原擬本學年結束後退休，校董會一直積極物色下任校長，但至今未有合適人選。通告同時指現任校長劉靳麗娟將繼續擔任校長一職，並感謝她能繼續帶領女拔，未來期望共同培育更多優秀學生。

女拔首位華人校長劉龐以琳在1999年退休，由時任副校長的劉靳麗娟接任校長之職至今。女拔在2006年由補助學校轉為直接資助學校後，校政管理由法團校董會處理，而校長也毋須如其他中學須在年屆60歲退休，劉太一直延任。

劉太出生於1954年，因此按原計在今年退休時，剛好70歲。其夫為前任財經事務及庫務局局長劉怡翔。

DSE中學文憑試7月20日放榜，拔萃女書院誕生一名女狀元，校長劉靳麗娟（右）鼓勵應屆考生。（鄭子峰攝）

2000年後不少名校陸續轉為直資，當時女拔轉制也受到批評，被指變貴族學校，該校現時中一學費為38,000元。其時原因之一是資助中學與私立小學不能連成一條龍制度，若女拔中學部不轉直資，便須與拔萃女小學脫勾；轉制後校方全掌握收生權，不用參加中一派位。

▼2022年7月20日　拔萃女書院DSE中學文憑試放榜情況▼

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