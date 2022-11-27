拔萃女書院校長劉靳麗娟後年退休 訪問透露有政策讓學生識男仔
DSE文憑試女狀元搖籃——拔萃女書院日前刊登廣告招聘中學部校長，2024年9月上任，意味現任校長劉靳麗娟即將退休。劉太是女拔第二位華人校長，她後年退休時，總計領導女拔達四分一世紀，為定下校外後任期第二長的「掌門人」。
退休時將70歲的劉靳麗娟1990年回到母校當教師，一生逾半時間在女拔渡過，她推崇單性別學校，在一次訪中問說：「我年輕時也在拔萃女書院上學，現在回想起來，我認為那段時間是我最自由的時候。」為彌補學生沒有和男生一起生活或學習所造成的差距，校方會設計一些項目，邀請男生來學校或者安排女拔學生去他們學校參加活動。
2006年轉直資後校長毋須60歲退休
女拔首位華人校長劉龐以琳在1999年退休，由時任副校長的劉靳麗娟接任校長之職，一直至今。女拔在2006年由補助學校轉為直接資助學校後，校政管理由法團校董會處理，而校長也毋須如其他中學須在年屆60歲退休，劉太一直獲得延任。
劉太出生於1954年，因此她在2024年退休時，剛好70歲。其夫為前任財經事務及庫務局局長劉怡翔。
2000年後不少名校陸續轉為直資，當時女拔轉制也受到批評，被指變貴族學校，該校現時中一學費為38,000元。其時原因之一是資助中學與私立小學不能連成一條龍制度，女拔中學部不轉制，便須與拔萃女小學脫勾；轉制後學校全掌收生權，不用參加中一派位。
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新校長最遲2024年9月上任 不只限女教育界人士申請
女拔近日刊登招聘廣告，同時招聘中學及小學部新校長，標明聘「Headmaster/ Headmistress」，即不只限女教育界人士申請，合資格的男教育界人士也可一試。小學部校長2023年9月1日上任；而中學部校長則2024年9月1日上任，但有標註「或更早（or, if possible, earlier）」，代表劉靳麗娟已準備隨時交棒。
女拔歷任校中，以西門士夫人（Catherine J. Symons，1976年成首位行政局女議員）任期最長，她於1953年至1985年執掌女拔，長達32年；其後由首位華人校長劉龐以琳繼任，劉靳麗娟由1999年接任至今已23年，比1899年至1921年出任校長、為女拔定下現用校名的Elizabeth Skipton長至少兩年，成為定用女拔之後，第二位任期最長的女拔校長，後年退休時掌女拔共25年。
會取錄成績未達標準學生
但會確保畢業時可接受下一階段
劉靳麗娟近年甚少接受傳媒訪問，不過早前接受城大校長郭位的《大問於市：與全球頂尖校長對話》系列專訪。
女拔前身是創立於1860年、基督教聖公會在香港最早設立的女子學堂之一，由首位從英國來到香港的大主教夫人建立。劉太表示，主教夫人給學校留下兩個傳統：第一是一所英文學校，除了中文科、中國歷史和中國文學，其他所有科目都是以英文授課；第二是非常注重靈性培育，並且一直是基督教學校。
她說，在教育方面，學校確保包含五個要素，「我們有學業追求，但也相信並希望學生擁有健康的身體，所以運動有益健康。」在收生時，學校會試圖招收在各個領域最優秀的學生，「她可能是一個運動員，在入讀我們學校時的學業成績未達標準，但當她們畢業時，我們確保她們已經準備好接受下一階段的教育。」
我認為這是拔萃女書院和其他中學不同的地方。很多大中華區的中學，只根據學生的學業成績收生，我們不這麼做。
反對轉男女校 會邀男生到校或學生到男校參加活動
郭位問及現在有很多討論說應該男女同校，而不是把男女學生分開。劉太承認有很多人問同樣問題，都被她否定，「我年輕時也在拔萃女書院上學，現在回想起來，我認為那段時間是我最自由的時候，你可以和女性朋友聊天、交朋友，她們成為你的好友。」她又表示，以往當女孩子想修讀理科時，總是有人會說這不是女孩應該修讀的，這是男孩專屬的學科，但在女拔沒有感受到那樣限制。
不過劉太也認同，需在某方面彌補女校的不足，盡力彌補女拔學生沒有和男生一起生活或學習所造成的差距。
我們會設計一些項目，邀請男孩來學校或者我們去他們那裏，但這並不頻繁，因為我們仍然想給女孩們提供單獨性別的學習環境。
回女拔任教前曾於英國國防部中文學院工作
劉靳麗娟在拔萃女書院畢業後，到加拿大滑鐵盧大學修畢社會學後，事業初期曾任職於廉政公署及英國國防部中文學院。她在1990年回到女拔當教師任教心理學科，1993年成為輔導主任，1994年當上副校長。
劉太長期擔任不同公職，其中2010年至2018年出任婦女事務委員會主席，此前曾任廣播事務管理局、廉政公署事宜投訴委員會、可持續發展委員會、姬達爵士獎學基金評選委員會以及家庭議會等成員，在2017年獲政府授勳銀紫荊星章。