拔萃女書院校長劉靳麗娟後年退休　訪問透露有政策讓學生識男仔

DSE文憑試女狀元搖籃——拔萃女書院日前刊登廣告招聘中學部校長，2024年9月上任，意味現任校長劉靳麗娟即將退休。劉太是女拔第二位華人校長，她後年退休時，總計領導女拔達四分一世紀，為定下校外後任期第二長的「掌門人」。



退休時將70歲的劉靳麗娟1990年回到母校當教師，一生逾半時間在女拔渡過，她推崇單性別學校，在一次訪中問說：「我年輕時也在拔萃女書院上學，現在回想起來，我認為那段時間是我最自由的時候。」為彌補學生沒有和男生一起生活或學習所造成的差距，校方會設計一些項目，邀請男生來學校或者安排女拔學生去他們學校參加活動。



DSE中學文憑試7月20日放榜，拔萃女書院誕生一名女狀元，校長劉靳麗娟（右）鼓勵應屆考生。（鄭子峰攝）

2006年轉直資後校長毋須60歲退休

女拔首位華人校長劉龐以琳在1999年退休，由時任副校長的劉靳麗娟接任校長之職，一直至今。女拔在2006年由補助學校轉為直接資助學校後，校政管理由法團校董會處理，而校長也毋須如其他中學須在年屆60歲退休，劉太一直獲得延任。

劉太出生於1954年，因此她在2024年退休時，剛好70歲。其夫為前任財經事務及庫務局局長劉怡翔。

2000年後不少名校陸續轉為直資，當時女拔轉制也受到批評，被指變貴族學校，該校現時中一學費為38,000元。其時原因之一是資助中學與私立小學不能連成一條龍制度，女拔中學部不轉制，便須與拔萃女小學脫勾；轉制後學校全掌收生權，不用參加中一派位。

▼7月20日 拔萃女書院DSE中學文憑試放榜情況▼



+ 6

新校長最遲2024年9月上任 不只限女教育界人士申請

女拔近日刊登招聘廣告，同時招聘中學及小學部新校長，標明聘「Headmaster/ Headmistress」，即不只限女教育界人士申請，合資格的男教育界人士也可一試。小學部校長2023年9月1日上任；而中學部校長則2024年9月1日上任，但有標註「或更早（or, if possible, earlier）」，代表劉靳麗娟已準備隨時交棒。

女拔歷任校中，以西門士夫人（Catherine J. Symons，1976年成首位行政局女議員）任期最長，她於1953年至1985年執掌女拔，長達32年；其後由首位華人校長劉龐以琳繼任，劉靳麗娟由1999年接任至今已23年，比1899年至1921年出任校長、為女拔定下現用校名的Elizabeth Skipton長至少兩年，成為定用女拔之後，第二位任期最長的女拔校長，後年退休時掌女拔共25年。

拔萃女書院2017年DSE文憑試誕生超級狀元林莉雯（前排左二），校長劉靳麗娟(前中))))與一眾考生合照。（資料圖片）

會取錄成績未達標準學生

但會確保畢業時可接受下一階段

劉靳麗娟近年甚少接受傳媒訪問，不過早前接受城大校長郭位的《大問於市：與全球頂尖校長對話》系列專訪。

女拔前身是創立於1860年、基督教聖公會在香港最早設立的女子學堂之一，由首位從英國來到香港的大主教夫人建立。劉太表示，主教夫人給學校留下兩個傳統：第一是一所英文學校，除了中文科、中國歷史和中國文學，其他所有科目都是以英文授課；第二是非常注重靈性培育，並且一直是基督教學校。

她說，在教育方面，學校確保包含五個要素，「我們有學業追求，但也相信並希望學生擁有健康的身體，所以運動有益健康。」在收生時，學校會試圖招收在各個領域最優秀的學生，「她可能是一個運動員，在入讀我們學校時的學業成績未達標準，但當她們畢業時，我們確保她們已經準備好接受下一階段的教育。」

我認為這是拔萃女書院和其他中學不同的地方。很多大中華區的中學，只根據學生的學業成績收生，我們不這麼做。 拔萃女書院校長劉靳麗娟

反對轉男女校 會邀男生到校或學生到男校參加活動

郭位問及現在有很多討論說應該男女同校，而不是把男女學生分開。劉太承認有很多人問同樣問題，都被她否定，「我年輕時也在拔萃女書院上學，現在回想起來，我認為那段時間是我最自由的時候，你可以和女性朋友聊天、交朋友，她們成為你的好友。」她又表示，以往當女孩子想修讀理科時，總是有人會說這不是女孩應該修讀的，這是男孩專屬的學科，但在女拔沒有感受到那樣限制。

不過劉太也認同，需在某方面彌補女校的不足，盡力彌補女拔學生沒有和男生一起生活或學習所造成的差距。

我們會設計一些項目，邀請男孩來學校或者我們去他們那裏，但這並不頻繁，因為我們仍然想給女孩們提供單獨性別的學習環境。 拔萃女書院校長劉靳麗娟

拔萃女書院校長劉靳麗娟每年都會親自在中一招生講座講解收生要求。（拔萃女書院提供圖片）

回女拔任教前曾於英國國防部中文學院工作

劉靳麗娟在拔萃女書院畢業後，到加拿大滑鐵盧大學修畢社會學後，事業初期曾任職於廉政公署及英國國防部中文學院。她在1990年回到女拔當教師任教心理學科，1993年成為輔導主任，1994年當上副校長。

劉太長期擔任不同公職，其中2010年至2018年出任婦女事務委員會主席，此前曾任廣播事務管理局、廉政公署事宜投訴委員會、可持續發展委員會、姬達爵士獎學基金評選委員會以及家庭議會等成員，在2017年獲政府授勳銀紫荊星章。