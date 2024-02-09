校園天地｜九龍三育中學邀菱電主席胡曉明　偕學生分享家國情與夢

香港教育局建議學校應培育學生十二個正確的價值觀和正面積極的生活態度，包括堅毅、尊重他人、責任感、國民身份認同、承擔精神、誠信、仁愛、守法、同理心、勤勞、孝親和團結。為配合青少年國民教育的需要，九龍三育中學與香港洛士文基金合辦「家國情與夢—跟青年學生對談」公開講座，由菱電發展有限公司主席胡曉明教授GBS,JP主講。（內容由九龍三育中學提供）



胡曉明教授分享家國情。（九龍三育中學提供）

2024年2月2日下午，胡教授到訪九龍三育中學主持講座，希望通過講座激勵學生成長。當面對個人和社會不同的議題時，仍能持守正確的價值觀，作出「合情、合理、合法」的判斷和行為。

胡教授一直以來擔任多項公職，熱心服務國家，積極參與社會、教育及體育事務。他對教育的熱忱源於其教育世家的「基因」。他的祖父輩、伯父及叔父均積極在內地推動教育，主張「科學救國」。父親胡法光博士對其母校上海交通大學貢獻良多，而自己則致力推動香港城市大學的發展。

講座先由九龍三育中學校監湛志凡牧師致歡迎辭及油尖旺區校長會主席梁冠芬校長致辭，之後胡曉明教授頒贈感謝狀及著作《胡法光傳奇一生：見證香港的發展、回歸和國家改革開放》一書予各出席中學同學代表。

胡曉明教授GBS,JP、梁詠梅校長、梁冠芬校長、李少鶴教授、湛志凡牧師、譚偉明博士、蔡讚揚先生、鄧兆星博士、何緯豐博士、鍾智斌先生、陳鳳翔博士、蘇麗珍女士 MH, JP，以及李潔明校長（排名不分先後次序）進行合照。（九龍三育中學提供）

是日焦點是「家國情與夢」演講環節，由胡教授親自娓娓道出祖父輩自上世紀二十年代起的故事，又述父親胡法光博士是如何憑藉專業知識，衝破重重難關，建立起自己的「事業王國」—菱電集團。同學透過一個家族充滿溫度的傳奇歷史，獲得鼓勵與啟發，體會到堅毅、誠信、勤勞、孝親等優良美德。胡教授說：「家父是我的良師益友，我懂的差不多都是他教的，他強調待人以誠，不單誠實也要誠懇，金錢並非衡量成功的指標，最重要是貢獻社會。」教授更為青年人分析中華獨特價值觀與西方主流文化之差異，指出傳統「以天下為己任」的可貴精神。關於國家未來的發展方面，胡教授勉勵青年人要放遠眼光，要對祖國有信心，年青人好好讀書，裝備自己，還以不屈不撓、奮發向上、努力不懈、靈活變通的香港精神鼓勵學生們培養正面積極的生活態度。

眾人大合照。（九龍三育中學提供）

是次講座獲油尖旺區校長會鼎力支持，多間學校師生出席參加，除主辦方九龍三育中學外，亦有官立嘉道理爵士中學、真光女書院、蘇浙公學、麗澤中學、樂善堂王仲銘中學、慕光英文書院及大埔三育中學參加。在最後對談環節中，九龍三育中學中四級劉子琪同學提出在生活中遇到重大挫折時該如何自處，胡教授即以「體育精神」為比喻，指出人要輸得起，在失敗中反省求進，最重要是不失自強自信的心。另真光女書院中五級王怡晴同學則表示雖然政府都好鼓勵年輕人前往大灣區發展，但始終因生活習慣及地域文化的差異而有一點顧慮 ，她想知教胡教授有甚麼看法。胡教授打趣說香港年輕人適應力強，首要是開通電子支付，其後一切都會好起來，不用擔心。他的幽默回應引來聽眾一片笑聲及掌聲！

相信同學們從胡教授的個人經歷及胡氏家族的歷史，體會到家國情懷，增強自身的家國觀念與身份認同感，同時學習堅毅、誠信、勤勞及勇於承擔的傳統美德，希望他們未來能在不同的崗位上為國家為社會盡展所長。

（內容由九龍三育中學提供）

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