2NE1朴春親筆信控訴隊友Dara吸毒　怒轟YG娛樂高層　Dara強硬否認

韓國女團2NE1成員朴春今日（3日）突然於社交平台震撼發帖，上傳親筆信直指隊友Dara（朴山多拉）才是真正的毒品使用者。



朴春於IG發佈手寫信（已被刪除）控訴隊友朴山多拉。（朴春IG圖片）

朴山多拉（dara）。（IG圖片）

朴春和朴山多拉。（網上圖片）

手寫信怒轟為隊友「頂包」

朴春於信中表示，自己長期為隊友「背鍋」，強調自己當年服用的藥物是為了治療注意力缺陷障礙（ADHD），並激動控訴：「Dara為掩蓋自身吸毒問題將我誣陷為吸毒者」，更直言多年來蒙受不白之冤，令其人生受損。

朴春於信中控訴隊友朴山多拉為掩蓋自身吸毒問題將她誣陷為吸毒者。（朴春IG圖片）

指控YG高層集體講大話

朴春在信中火藥味十足，點名YG娛樂前社長梁鉉錫、製作人Teddy以及隊長CL，呼籲眾人不要再扭曲事實。她寫道：「請如實調查，不要讓YG娛樂、梁鉉錫、Teddy和CL向國家報告我使用了超過規定劑量的毒品，我30多年來根本沒碰過。」 她更解釋當時服用的Adderall（精神藥物）並非毒品：「當時南韓根本沒有相關藥物法律」，質疑法律是針對她才出台。信末更悲痛寫道：「寫下這封信，是因為我的靈魂好像在哭泣」。

朴春在手寫信中點名YG娛樂前社長梁鉉錫、製作人Teddy以及隊長CL，呼籲不要再扭曲事實。（網上圖片）

非首次對YG娛樂發難

事實上，朴春並非首次對前東家發難。去年10月，她曾公開起訴書，以「詐欺及貪污」罪名控告YG娛樂前社長梁鉉錫長期未支付2NE1活動收益。她當時聲稱應得金額高達：「約100200~300~40000~6000000~1000034'64272e兆韓元（約54億港幣）」，指控對方導致其遭受嚴重經濟與精神損害。對此，其經紀公司Dnation當時迅速澄清：「與2NE1活動相關的結算早已結束，我們並未收到上傳至網上的起訴書」，並強調：「朴春目前中斷所有活動，正專注於治療與恢復」。

朴春曾公開起訴書（已被刪除），起訴YG前社長梁鉉錫欺詐貪污。（朴春IG圖片）

親友團稱健康出問題

針對此震撼彈，朴春的親友團隨即作出回應，試圖平息輿論。親友團向韓媒透露，朴春長期受到精神健康問題困擾，狀態一直不穩定，表示：「事件是因朴春健康狀態不穩定所致」。回應中並未正面反駁信中指控的真實性，僅強調是其精神狀態下的產物，希望公眾能對其健康狀況予以包容，並避免過度解讀。

朴春的親友團向韓媒透露，朴春長期受到精神健康問題困擾，狀態一直不穩定。（朴春IG圖片）

面對朴春的手寫信，YG娛樂至今仍保持沉默。而Dara方透過傳媒堅決否認所有指控，直斥：「該主張毫無事實根據」，並迅速劃清界線。

朴山多拉透過韓媒否認所有指控，直斥：「該主張毫無事實根據」。（IG圖片）

朴春缺席澳門音樂節。（IG圖片）

2025年7月2NE1完整體參加音樂節。（IG圖片）