宋智雅爆爭議言論嘲男友「用Samsung手機很煩」　網怒：看不起誰

韓國網紅宋智雅過去因出演戀愛實境秀《單身即地獄》而爆紅，向來以直率個性與時尚形象受到關注。



不過近日她在YouTube更新Vlog，沒想到因為一句有關手機品牌喜好的發言，再度在網上掀起熱議。

宋智雅在YouTube更新Vlog，透露男友使用三星Galaxy Z Flip摺疊手機讓她不喜歡。（YouTube@THE 프리지아）

宋智雅在影片中去美甲店做美甲跟美甲師聊天時，美甲師透露男友使用的是三星Galaxy Z Flip摺疊手機，她卻很坦率表示：

老實說，如果我的男朋友用Galaxy的話，我會有點不喜歡。

美甲師追問原因，她則笑說因為爸媽也都在用Galaxy，但爸媽跟男朋友不一樣，甚至開玩笑補充：

想到他用那支手機幫我拍照就很煩。

語氣中帶著明顯的排斥感，還加碼曝每次爸爸拿手機拍照，拍出來人的比例都不對。宋智雅認為Galaxy與iPhone拍出來的照片風格質感不同，直言自己幾乎沒有使用過Galaxy手機。

她也提到Galaxy Z Flip剛推出的時，其實也想買來試試，因為覺得外觀很漂亮，會想到以前的翻蓋手機。不過最後仍坦言自己習慣使用iPhone，拿媽媽的手機操作起來真的很麻煩。但是在付款很方便，不用刷卡。

這段對話曝光後，立刻在韓國網路引發「手機階級論」討論。部分網友批評她的說法太過偏頗，

「聽起來像是在用手機品牌評斷人，讓人很不舒服」

「Galaxy到底做錯什麼？」

「有種看不起Galaxy使用者的感覺」

「講得好像用Galaxy就不能談戀愛一樣。」



但也有人認為只是個人偏好，

「每個人都有自己的審美」

「不喜歡某款手機很正常」



事實上，宋智雅向來就是話題人物，她因出演「單身即地獄」爆紅，憑藉時尚穿搭圈粉無數。不過2022年則被爆出她穿戴假名牌捲入「假貨風波」，最終公開道歉並刪除相關內容，一度暫停活動。

