「台版三上悠亞」潛水曬濕身高衩泳衣照 身材「超兇」幾乎包不住
撰文：TVBS新聞網
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女星林莎擁有甜美外型與姣好身材，被封為「國民初戀女友」、「台版三上悠亞」，也是TVBS節目《食尚玩家》主持人。
近日她在IG曬出潛水美照，大方放送火辣身材，立刻吸引一票網友來朝聖點讚。
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女星林莎曬超辣泳裝照 網：戀愛了
女星林莎去泰國斯米蘭島潛水，在IG俏皮地分享，「希望今年不只一趟潛水，我沒有一直在玩啦，這幾天出食尚玩家外景！好像也是吃喝玩樂」。
從發文照片可見，第一張照片中，她身穿若隱若現設計的白色泳衣，「兇猛上圍」幾乎包不住，雪白肌膚相當吸睛；剛潛水完上岸的她，頭髮濕透貼在臉旁，看起來依舊性感。倒數第二張照片，林莎大方露出渾圓屁股蛋，火辣畫面讓不少網友直呼「太辣了」。
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貼文曝光後，網友紛紛表示，
「我戀愛ing」
「太美了啦」
「斯米蘭真的很美，跟你有的拼」
「好喜歡第五張」
事實上，林莎除了主持《食尚玩家》，還有外景節目《大陸尋奇》、公視台語台《HiHi導覽先生》。
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