混血美女終結周曉涵10年內衣代言　為拍攝瘋狂瘦身意外令胸部縮水

終結周曉涵10年思薇爾內衣代言紀錄，30歲混血美女鄭芯恩成為品牌40周年全新代言人，還遠赴巴黎拍廣告，並在當地度過難忘生日。



鄭芯恩25歲出道，曾在《機智校園生活》飾演「周凌凌」，螢幕初吻獻給她搭檔的鍾岳軒，兩人在劇中組成「安凌CP」；另她也在電影《進行曲》飾演景美女高儀隊隊長，在《夏日的檸檬草》中飾演「最美校花」。

30歲混血美女鄭芯恩成為品牌40周年全新代言人，還遠赴巴黎拍廣告。（思薇爾）

鄭芯恩目測D罩杯，過去曾被經紀人嚴格控管，要求不能在社群媒體發布任何展露乳溝的照片，若有拍到甚至事業線會被修圖修掉。如今接下內衣代言，終於獲得經紀人允許，可以大方分享性感美照。

鄭芯恩也大讚此次代言的內衣集中效果極佳，不僅讓上圍看起來更豐滿，也推薦給平時懶得穿內衣的女性朋友，穿上後能讓胸型更挺、更美。

為了拍攝經歷了半年的魔鬼瘦身，狂減了6公斤，她坦言瘦身之後罩杯其實還是有稍微縮水一點。不過因為她在減肥期間有特別留意不想瘦到胸部，每天嚴格計算並攝取大量的蛋白質，因此胸部縮水的程度並沒有想像中來得多。

