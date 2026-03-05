樂天啦啦隊女神琳妲化身主持人 火辣低胸戰衣＋完美長腿成焦點
撰文：引新聞
出版：更新：
樂天女孩琳妲（林羿禎）近日在社群分享一組主持春酒的造型照，性感穿搭立刻引發關注。
她身兼反骨男孩成員與Rakuten girls（樂天女孩）啦啦隊工作，行程繁忙仍不時更新生活點滴；照片分享後迅速吸引上千人按讚，話題度再度升溫。
+13
照片中，琳妲以浪漫微捲長髮亮相，頭上還別著白色蝴蝶結髮飾增添甜美感。當天她選穿酒紅色平口洋裝，外搭米色毛絨外套，腳踩亮片尖頭高跟鞋，整體風格在甜美與性感之間取得平衡，也讓主持氣場更加突出。
其中，酒紅平口洋裝的低胸剪裁成為焦點，讓她的好身材線條更加明顯；她坐在木製平台上優雅交疊雙腿，鏡頭下白皙修長美腿也十分吸睛，整體造型帶出成熟又俐落的氛圍。
談到這次春酒主持工作，琳妲在貼文中直呼「超愛當主持人」，並稱讚現場氣氛相當熱鬧，讓她忍不住開始期待今年接下來的所有工作安排，展現滿滿熱情與動力。
相關閱讀：才剛殺入香港電腦節 樂天女孩「已派員進軍美國」西岸巡演到東岸
+19
啦啦隊2女神遭粉絲性騷 18歲Mega被開黃腔 朴恩惠手沾泡沫被舔10萬訂閱YouTuber變啦啦隊女神 身兼DJ還喜歡Cosplay 私照曝光李多慧確定續約當小龍女啦啦隊隊長 IG曬火辣泳裝照秒吸20萬LikeWBC2026｜台啦啦隊CT AMAZE 36人名單亮相 樂天6女神遭日媒起底「笑眼女神」朴淡備棄做空姐 自爆英文差只識一句 轉行因這原因
【本文獲「引新聞」授權轉載】