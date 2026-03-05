樂天啦啦隊女神琳妲化身主持人　火辣低胸戰衣＋完美長腿成焦點

樂天女孩琳妲（林羿禎）近日在社群分享一組主持春酒的造型照，性感穿搭立刻引發關注。



她身兼反骨男孩成員與Rakuten girls（樂天女孩）啦啦隊工作，行程繁忙仍不時更新生活點滴；照片分享後迅速吸引上千人按讚，話題度再度升溫。

+ 13

照片中，琳妲以浪漫微捲長髮亮相，頭上還別著白色蝴蝶結髮飾增添甜美感。當天她選穿酒紅色平口洋裝，外搭米色毛絨外套，腳踩亮片尖頭高跟鞋，整體風格在甜美與性感之間取得平衡，也讓主持氣場更加突出。

其中，酒紅平口洋裝的低胸剪裁成為焦點，讓她的好身材線條更加明顯；她坐在木製平台上優雅交疊雙腿，鏡頭下白皙修長美腿也十分吸睛，整體造型帶出成熟又俐落的氛圍。

談到這次春酒主持工作，琳妲在貼文中直呼「超愛當主持人」，並稱讚現場氣氛相當熱鬧，讓她忍不住開始期待今年接下來的所有工作安排，展現滿滿熱情與動力。

相關閱讀：才剛殺入香港電腦節 樂天女孩「已派員進軍美國」西岸巡演到東岸

+ 19

【本文獲「引新聞」授權轉載】