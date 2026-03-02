敖犬空姐靚妻「趁老公不在」曬比堅尼辣照　他留言：在家看不一樣

男星敖犬（莊濠全）在2024年與空姐老婆發發（賴虹均）結婚後，經常在社群平台放閃，2人甜蜜的互動方式總能受到網友們關注。



不過，發發28日竟「趁老公不在」罕見曬出一系列辣照，迅速引發熱烈討論。

敖犬（莊濠全）的空姐老婆發發（賴虹均）曬比基尼辣照。（IG@piglettickle）

發發昨日在Instagram曬出一系列美照，只見她身穿全套的紅色比基尼，不但在床上擺出各式各樣的Pose，展現極為曼妙的身材曲線，還逗趣笑說：

難得老公不在，偷辣一波。

對此，發發也在貼文中透露，昨日是她與姐妹的放風日，因此特地前往新北市板橋來場久違的放空之旅，「漫無目的瞎聊耍廢的行程真的好爽！最後再泡個澡緩一緩一整天的疲勞，真的好療癒」！

貼文曝光後，立刻吸引將近8000人按讚留言，

「身材真好」

「辣到噴鼻血啦」

「老公在家已經握緊拳頭了」

「怎麼可以那麼辣」

「發發雖然很辣，但好瘦……要多吃點啦」



有趣的是，敖犬也現身留言區寫道：

不可能離開老公就變辣妹吧？怎麼跟我在家看的那位不一樣。

對此，發發則回應「你什麼14（意思）！！好好說話喔」並附上刀與爆炸的符號，2人甜蜜的互動，再次閃瞎廣大網友們。

