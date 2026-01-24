清純女星移居美國後變豪放？突貼激罕大尺度比堅尼照　大曬好身材

憑藉大銀幕清純形象走紅的台灣女星宋芸樺，自2024年底毅然跨出舒適圈，遠赴美國洛杉磯展開新生活。



雖然減少在台灣公開露面，但她仍頻繁透過社群平台紀錄日常點滴，舉凡享用異國美食或健身動態皆不吝分享。然而，向來包緊緊的她，早前更新的一系列生活照中，竟意外夾帶一張尺度罕見的泳裝辣照，瞬間引爆網路話題。

在這組引發熱議的畫面中，宋芸樺愜意地沐浴在加州陽光下的泳池畔，頭戴休閒鴨舌帽，身穿一套剪裁大膽的亮橘色比基尼。

有別於過去在電影《等一個人咖啡》中深植人心的學生妹形象，這次她難得大方展露深藏不露的好身材，鏡頭下不僅手臂線條纖細緊實，傲人的上圍曲線更是呼之欲出，性感指數破表。

這組打破過往保守形象的照片曝光後，隨即吸引大批網友朝聖，粉絲紛紛留言驚嘆：

「辣到需要戴墨鏡」

「根本是大辣妹」



甚至有人意猶未盡，敲碗要求釋出全身照。儘管目前旅居海外，宋芸樺仍持續在戲劇領域耕耘，這次罕見以性感姿態示人，也讓外界看見她截然不同的成熟魅力與自信狀態。

