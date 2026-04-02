網紅guard man遭控婚內偷食　絕美小三曬「下身凸出照」是變性人

日本YouTuber「guard man」（がーどまん）擁有319萬名訂閱粉絲，他以惡搞系的影片走紅，包含炸毀房屋、破壞他人物品等，2023年11月宣布跟美妝YouTuber福森玲奈（ふくれな）結婚。



只是他所屬的YouTube團體最近搞內鬨，3月底先宣布解散，guard man卻遭有心人爆料婚內出軌，網友還發現小三的下面有「一大包」，原來是跨性別人士，也成為這幾天日本網路最轟動話題。

網紅Guardman和福森玲奈Fukurena在2023年底宣布結婚，如今被爆料婚內出軌。（X@mcgardman）

網紅遭爆料婚內出軌 偷吃小三還幫出變性費用

本案源自於日本爆料網紅「DEATHDOL NOTE」，他在3月24日發文表示收到guard man的前工作人員控訴，稱guard man跟一位跨性別人士出軌。幫她出日幣500萬元（約24萬港元）的變性手術費用，生日的時候送上價值日幣200萬元（約9.8萬港元）的耳環，還以這位小三是媽媽熟人為由，將她聘用為自己服裝店的員工，月薪高達日幣40萬元（約2萬港元），每個月卻只要上班10天。

網友爆出guard man的出軌對象是變性人：

guard man出軌對象guard man還被控訴苛待員工，疑似違反日本《勞基法》，行為包含拿iPhone砸員工導致對方流血，以扣薪、解雇為由威脅，導致員工長期難以休假。甚至要求員工要一起陪玩到深夜，卻得由員工自掏腰包交通費，即便是國外出差也得由員工自己負擔部分費用，有多名員工罹患憂鬱症而離職。團隊一位前任攝影師也寫歌爆料，其中提到連續工作27天、體重狂掉27公斤等嚴重過勞情形，甚至有9成拍攝內容都在造假。

道歉影片遭批無誠意 小三被肉搜巨雕照

雖然guard man已在3月30日在YouTube上傳影片道歉，也稱老婆福森玲奈已經原諒自己，只是guard man最開始被爆料時矢口否認，更放話強硬開告，而且道歉影片僅1分多鐘，並沒有說清楚關於職場霸凌的內容，還是在流出錄音檔等鐵證後才願意說真話。許多網友認為guard man的說詞反覆，而且爆料內容已經不只是夫妻之間的感情問題，對粉絲說謊已讓人失去信任感。

Guardman拍片承認外遇。（YouTube@チャンネルがーどまん Channel guard man）

只是這次爆料的另一話題就是guard man出軌對象，許多網友都驚呼福森玲奈已經是大美女，沒想到guard man還不滿足跑去找變性小三。網友按圖索驥找到小三工作的半套店網站，也讓不少人震驚：

「太可愛了吧」

「但是好大一包，比我還大包」

「知男而上」

「資訊量過大」

「是我我也凍未條（忍不住）」



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