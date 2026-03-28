網紅Becca Bloom靠炫富登上Times　曾大談男女薪資問題引網民爭議

Rebecca Ma，更為人熟知的名字是Becca Bloom，來自美國。她憑藉分享極致奢華的「#Richtok」生活，如私人飛機出行、用Hermès餐盤餵貓等，吸引超過450萬粉絲，被網民稱「Richtok女王」。她因分享理財觀念與舉辦義大利莊園世紀婚禮而受矚目，雖曾因「丈夫應付帳單」言論引發爭議，但其知性與離地生活的結合，仍讓觀眾在窺探上流社會之餘感到著迷。



Becca Bloom生活照。（IG@BeccaxBloom）

當Hermès變成批發物資 用餐盤餵貓也能圈粉百萬

你有沒有曾經在IG或TikTok上，滑到過那種Hermès盒堆得像批發一樣、開箱影片發不停的震撼畫面？這位將「貧窮限制想像」發揮到極致的女孩，對她來說，坐私人飛機像搭Uber、頂級精品像日常採購一樣平凡；甚至連用Hermès和Versace餐盤餵貓吃魚子醬，都只是她的生活日常。

這些極致奢華的生活碎片，讓她精準踩中「＃Richtok」的流量密碼，短短不到八個月便狂吸380萬粉絲，至今更飆破450萬大關！社群上炫富的內容比比皆是，但Becca Bloom究竟憑什麽從中脱穎而出？

分享滿地Hermès（IG@BeccaxBloom）

學霸家世大揭秘 靠炫富登上Times

比起買Hermès，更想買她的大腦看著她那不接地氣的奢華日常，相信所有人都忍不住好奇：「這女孩子到底是誰？」今年28歲的Becca Bloom，本名Rebecca Ma。她可不是什麼不知名暴發戶。除了家世顯赫，她還是畢業於名校南加州大學（USC）商業經濟與法律學系的高材生。她的父母來自北京，早年在矽谷白手起家創辦科技公司，如今不僅成功在美國上市，家族資產更是數億美金起跳的驚人等級。

早在Menlo School讀高中時，她就是超級學霸，玩芭蕾、打網球，還熱衷於奧林匹克數學與機器人團隊，甚至創辦了StudyPal公司。她也是Hearth無線充電器的聯合創辦人，首批500個產品直接成功賣給Amazon。畢業後，她沒有選擇當「全職女兒」，反而投入傳統金融科技公司奮鬥了3年。這份驚人的商業頭腦，讓他成功登上了美國《Time》雜誌的「Times 100 Creators」榜單！

Times 100 Creator。（Times官網）

豪華到爆的婚禮 珠寶與高訂的極致盛宴

除了分享事業與日常，Rebecca和男友David Pownall的愛情也經常在鏡頭前放閃！早在訂婚時期，她那枚Tiffany Victoria巨型橢圓鑽戒與隨性疊戴的Rolex、Van Cleef＆Arpels及Cartier手鐲，便已盡顯非凡財力。

兩人在義大利歷史悠久的Villa Balbiano莊園舉辦世紀婚禮，Rebecca換上多套出自美國第一夫人御用品牌的Oscar de la Renta訂製禮服，並點綴全套Van Cleef ＆Arpels 的Folie des Prés高級珠寶系列。這套集項鍊、耳環與戒指於一身的璀璨花簇，將這場奢華盛宴的氣場推向極致。

婚禮現場圖片。（IG@BeccaxBloom）

當億萬富豪談論「男女薪資不平等」

當然，流量高峰必然伴隨著爭議。Rebecca曾在一段影片中宣稱，丈夫支付所有帳單是「基本門檻」，理由是女性平均薪資僅為男性的80%。此言一出立即引爆輿論戰火。

反對者冷嘲熱諷地質疑：「妳一個資產過億的富豪，有什麼資格代表平民談論薪資不公？」甚至有人直指其丈夫的財力遠不及她。但亦有支持者認為，她的觀點本身具備社會深度，只是由一位「含著金湯匙」的人口中說出，難免顯得刺耳且缺乏說服力。

Becca Bloom生活照。（IG@BeccaxBloom）

化妝間裡的理財小知識

對觀眾而言，看著她用頂級精品點綴生活，不僅是滿足對奢華的好奇，更是想探究這群站在金字塔頂端的人，腦袋裡究竟運作著怎樣的思維邏輯。既然無法過上同等的生活，看著影片吸取一點理財知識、順便過過「乾癮」，或許正是這份流量密碼背後的真相。

我們為什麼一邊吐槽，卻又忍不住看完她的每一段影片？這其實是一種結合了「好奇窺探」與「勵志幻想」的複雜心理。Rebecca就像是為平凡大眾開啟了一扇通往「1% 頂流階層」的秘密大門。